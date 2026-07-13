Bodega Aurrera pone a precio de regalo la Sony PlayStation 5 Digital de 825 GB con Astro Bot & GT7 + Audífonos Inalámbricos

Bodega Aurrera cuenta con una de las propuestas más completas del año dentro del segmento de consolas de nueva generación Sony PlayStation con paquete integrado de juegos y accesorios premium. La Sony PlayStation 5 Edición Digital 825 GB con Astro Bot, Gran Turismo 7 y audífonos inalámbricos Pulse Elite —bundle Sony PlayStation con consola PS5 completamente digital, dos juegos AAA de descarga digital y accesorio de audio premium de la línea oficial PlayStation— pasó de $15,499 a $12,995 pesos, lo que representa un ahorro directo de $2,504 pesos sobre el precio de catálogo (16.2% de descuento).

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El esquema de pagos contempla hasta 9 meses sin intereses de $1,443.89 pesos con tarjetas de crédito participantes, mensualidad accesible considerando la inversión en una consola de nueva generación con dos juegos AAA y audífonos gaming premium incluidos. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece el paquete Sony PlayStation 5 Digital con Astro Bot, Gran Turismo 7 y Pulse Elite

La Sony PlayStation 5 Edición Digital es la versión completamente digital de la consola de nueva generación de Sony (lanzada oficialmente en noviembre de 2020) y se posiciona como propuesta ideal para audiencia gamer mexicana que prefiere biblioteca de juegos digital sin necesidad de discos Blu-ray físicos.

PS5 con Astro Bot & GT7 y Audífonos Inalámbricos PULSE Elite en Bodega Aurrera Ahorro de $2.500 y con hasta 9 meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

Estas son las especificaciones principales según la ficha oficial de Sony PlayStation para el bundle PS5 Digital con Astro Bot y Gran Turismo 7:

Consola PlayStation 5 Edición Digital:

Marca: Sony PlayStation (referente mundial en consolas gaming con más de 25 años de trayectoria desde el lanzamiento de la PlayStation original en 1994).

(referente mundial en consolas gaming con más de 25 años de trayectoria desde el lanzamiento de la PlayStation original en 1994). Modelo: PlayStation 5 Edición Digital (SKU comercial PS5DIG-ASTRO para el bundle con juegos).

(SKU comercial PS5DIG-ASTRO para el bundle con juegos). Almacenamiento interno: SSD ultrarrápido personalizado de 825 gigabytes (aproximadamente 667 GB disponibles después del sistema operativo).

(aproximadamente 667 GB disponibles después del sistema operativo). Almacenamiento expandible: compatible con SSD NVMe M.2 estándar (se vende por separado).

compatible con SSD NVMe M.2 estándar (se vende por separado). Diseño: completamente digital sin lector de discos Blu-ray , formato más compacto y ligero que la versión estándar con disco.

, formato más compacto y ligero que la versión estándar con disco. Procesador: AMD Ryzen Zen 2 personalizado de 8 núcleos con velocidad de hasta 3.5 GHz.

personalizado de 8 núcleos con velocidad de hasta 3.5 GHz. GPU: AMD Radeon RDNA 2 personalizada con 10.28 teraflops de potencia gráfica.

personalizada con de potencia gráfica. RAM: 16 GB GDDR6 para gestión multitarea de juegos AAA sin interrupciones.

para gestión multitarea de juegos AAA sin interrupciones. Resolución de juego: hasta 4K (3,840 x 2,160 píxeles) a hasta 120 fotogramas por segundo en títulos compatibles con la tecnología.

(3,840 x 2,160 píxeles) a en títulos compatibles con la tecnología. HDR: soporte HDR completo para colores más profundos y contrastes realistas.

soporte HDR completo para colores más profundos y contrastes realistas. Trazado de rayos (Ray Tracing): hardware dedicado para iluminación, reflejos y sombras hiperrealistas en tiempo real.

hardware dedicado para iluminación, reflejos y sombras hiperrealistas en tiempo real. Retroalimentación háptica: vibraciones precisas y localizadas en el control DualSense que simulan texturas y sensaciones táctiles.

vibraciones precisas y localizadas en el control DualSense que simulan texturas y sensaciones táctiles. Gatillos adaptativos: resistencia variable en los gatillos L2 y R2 que simula la tensión de armas, cuerdas y otros mecanismos.

resistencia variable en los gatillos L2 y R2 que simula la tensión de armas, cuerdas y otros mecanismos. Tempest 3D Audio Engine: tecnología propietaria Sony para audio envolvente inmersivo compatible con cualquier par de audífonos estéreo.

tecnología propietaria Sony para audio envolvente inmersivo compatible con cualquier par de audífonos estéreo. Retrocompatibilidad: biblioteca completa de más de 4,000 juegos de PlayStation 4 con Game Boost que mejora velocidad de fotogramas y tiempos de carga.

biblioteca completa de más de con que mejora velocidad de fotogramas y tiempos de carga. Conectividad: WiFi 6, Ethernet Gigabit, Bluetooth 5.1, dos puertos USB 3.1, un puerto USB Tipo-C, salida HDMI 2.1 para conectar a Smart TV compatible.

WiFi 6, Ethernet Gigabit, Bluetooth 5.1, dos puertos USB 3.1, un puerto USB Tipo-C, salida HDMI 2.1 para conectar a Smart TV compatible. Sistema operativo: PlayStation 5 OS con acceso a PlayStation Store, PlayStation Plus, PlayStation Network, Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Spotify y otras plataformas.

Juegos incluidos en el bundle (descarga digital completa):

Astro Bot: aventura intergaláctica ganadora del Juego del Año 2024 en The Game Awards con guiños y referencias al amplio universo PlayStation, desarrollada por Team Asobi (Sony Interactive Entertainment First Party Studio). Aprovecha al máximo las capacidades hápticas del control DualSense y el audio 3D del Tempest Engine.

aventura intergaláctica ganadora del con guiños y referencias al amplio universo PlayStation, desarrollada por Team Asobi (Sony Interactive Entertainment First Party Studio). Aprovecha al máximo las capacidades hápticas del control DualSense y el audio 3D del Tempest Engine. Gran Turismo 7: simulador de carreras premium desarrollado por Polyphony Digital (First Party Studio de Sony liderado por Kazunori Yamauchi) con gráficos y física de nueva generación, más de 400 vehículos oficiales licenciados, docenas de circuitos reales y ficticios, modos carrera + arcade + multijugador online.

Audífonos gaming Sony Pulse Elite inalámbricos:

Diseño over-ear con almohadillas premium para uso prolongado sin fatiga.

con almohadillas premium para uso prolongado sin fatiga. Cancelación de ruido activa con micrófono retráctil incorporado.

con micrófono retráctil incorporado. Autonomía de aproximadamente 30 horas de batería con carga completa.

de batería con carga completa. Conectividad dual: USB-C wireless (dongle incluido) para PlayStation 5 + PC + móvil compatible.

USB-C wireless (dongle incluido) para PlayStation 5 + PC + móvil compatible. Audio 3D compatible con Tempest Engine para experiencia inmersiva optimizada en PS5.

con Tempest Engine para experiencia inmersiva optimizada en PS5. Micrófono retráctil para chat multijugador con reducción de ruido de fondo.

para chat multijugador con reducción de ruido de fondo. Controles integrados para volumen + micrófono + reproducción sin necesidad de usar el control DualSense.

Contenido de la caja Bodega Aurrera:

1 consola PlayStation 5 Edición Digital.

1 control inalámbrico DualSense.

1 cable HDMI para conectar a Smart TV compatible con 4K HDR.

1 cable de alimentación AC.

1 cable USB para carga del control DualSense.

2 pies de soporte para instalación vertical u horizontal.

1 código digital para descargar Astro Bot (juego completo).

(juego completo). 1 código digital para descargar Gran Turismo 7 (juego completo).

(juego completo). 1 par de audífonos gaming Sony Pulse Elite inalámbricos con dongle USB-C y cable de carga.

Forma de envío en Bodega Aurrera y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden. La consola incluye un año de garantía oficial Sony PlayStation México que cubre defectos de fabricación de la consola, el control DualSense, los audífonos Pulse Elite y los accesorios incluidos en la caja.

Al tratarse de una consola de nueva generación con conexión permanente a internet requerida para descargas de juegos y actualizaciones del sistema, conviene contar con una conexión de banda ancha estable de al menos 30 Mbps para experiencia óptima de descarga y streaming en línea. Los códigos de descarga digital para Astro Bot y Gran Turismo 7 deben canjearse desde la cuenta PlayStation Network del usuario dentro del periodo válido especificado en los cupones. Bodega Aurrera también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando la consola no haya sido registrada en cuenta PlayStation Network y los códigos de descarga no hayan sido canjeados.

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