Walmart rebaja Nintendo Switch OLED 64 GB + Super Mario Bros Wonder y 3 meses de suscripción Online

El Paquete Nintendo Switch OLED 64 GB con Super Mario Bros. Wonder y 3 meses de Nintendo Switch Online —bundle oficial Nintendo con la consola Switch Modelo OLED, el juego completo Super Mario Bros. Wonder en formato digital y tres meses gratis de suscripción individual a Nintendo Switch Online— pasó de $8,599 a $7,390 pesos en Walmart, lo que representa un ahorro directo de $1,209 pesos sobre el precio de catálogo.

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El esquema de pagos contempla hasta 12 meses sin intereses de $615.83 pesos con tarjetas de crédito participantes, mensualidad accesible considerando la inversión en una consola familiar con juego y servicio incluidos. Walmart ofrece también las opciones habituales: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece el paquete Nintendo Switch OLED con Super Mario Bros. Wonder

La Nintendo Switch Modelo OLED es la versión premium de la exitosa familia Nintendo Switch original (lanzada en 2017) y se posiciona como propuesta ideal para audiencia familiar mexicana que busca entrar al ecosistema Nintendo con la generación consolidada previa a la Nintendo Switch 2 (lanzada en 2025) pero con la mejor calidad visual de la línea.

Consola Nintendo Switch OLED 64 GB más Super Mario Bros Wonder en Walmart La oferta cuenta con 3 meses de suscripción online. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Nintendo para el paquete Switch OLED con Super Mario Bros. Wonder:

Marca: Nintendo (referente global en consolas de videojuegos familiares con más de 35 años de trayectoria desde la NES original).

(referente global en consolas de videojuegos familiares con más de 35 años de trayectoria desde la NES original). Modelo: Nintendo Switch Modelo OLED en color Blanco/White .

en color . Pantalla: OLED de 7 pulgadas (17.78 cm) con colores vibrantes y negros profundos superiores a las pantallas LCD tradicionales.

(17.78 cm) con superiores a las pantallas LCD tradicionales. Resolución de salida: hasta 1920 x 1080 píxeles (Full HD 1080p) en modo TV a 60 FPS.

hasta en modo TV a 60 FPS. Almacenamiento interno: 64 GB (una parte reservada para uso del sistema, aproximadamente 51-55 GB disponibles para juegos y contenido descargable).

(una parte reservada para uso del sistema, aproximadamente 51-55 GB disponibles para juegos y contenido descargable). Almacenamiento expandible: compatible con tarjetas microSD, microSDHC y microSDXC hasta 2 TB según Nintendo.

compatible con tarjetas microSD, microSDHC y microSDXC hasta 2 TB según Nintendo. Tres modos de juego:

Modo TV: conexión a televisor con la base (dock) incluida para experiencia de juego tradicional en HD.

conexión a televisor con la base (dock) incluida para experiencia de juego tradicional en HD.

Modo portátil: juego en la pantalla OLED de 7 pulgadas con colores vivos e imagen nítida.

juego en la pantalla OLED de 7 pulgadas con colores vivos e imagen nítida.

Modo mesa: soporte ajustable ancho integrado en la consola para colocar la pantalla en superficie plana y separar los controles Joy-Con para jugar con amigos sin televisor.

soporte ajustable ancho integrado en la consola para colocar la pantalla en superficie plana y separar los controles Joy-Con para jugar con amigos sin televisor. Audio mejorado: parlantes rediseñados con audio de calidad superior en modos portátil y mesa.

parlantes rediseñados con audio de calidad superior en modos portátil y mesa. Soporte ajustable ancho: integrado en la parte trasera de la consola con múltiples ángulos de inclinación para modo mesa.

integrado en la parte trasera de la consola con múltiples ángulos de inclinación para modo mesa. Base con puerto LAN: dock incluido con puerto Ethernet cableado para conexión estable en juegos multijugador en línea (cable LAN se vende por separado).

dock incluido con puerto Ethernet cableado para conexión estable en juegos multijugador en línea (cable LAN se vende por separado). Controles Joy-Con: dos controles Joy-Con incluidos (izquierdo con color blanco + derecho con color blanco), con vibración HD , sensores giroscópicos y funciones de detección de movimiento.

dos controles Joy-Con incluidos (izquierdo con color blanco + derecho con color blanco), con , y funciones de detección de movimiento. Multijugador local: hasta 4 jugadores en una sola consola compartiendo los Joy-Con.

hasta en una sola consola compartiendo los Joy-Con. Multijugador en línea: hasta 4 jugadores con Nintendo Switch Online (requiere suscripción activa).

hasta 4 jugadores con Nintendo Switch Online (requiere suscripción activa). Contenido de la caja:

1 consola Nintendo Switch Modelo OLED en color blanco.



2 controles Joy-Con (izquierdo + derecho) en color blanco.



1 base (dock) para conexión a TV con puerto LAN incluido.



1 cable HDMI para conectar a Smart TV.



1 adaptador AC de alimentación.



2 correas Joy-Con para modo multijugador.



1 soporte Joy-Con Grip para uso como control tradicional.



1 código digital para descargar Super Mario Bros. Wonder (juego completo digital).

(juego completo digital).

1 código de canje para 3 meses de Nintendo Switch Online Individual Membership .

. Juego incluido: Super Mario Bros. Wonder en formato descarga digital completa que incluye:

en formato descarga digital completa que incluye: Nueva aventura en 2D con los personajes clásicos de Mario en el Reino de la Flor (Flower Kingdom).

(Flower Kingdom).

Nuevas transformaciones como el icónico Mario Elefante .

como el icónico .

Flores Maravilla que activan efectos sorpresa dinámicos en los niveles.

que activan efectos sorpresa dinámicos en los niveles.

Modo multijugador local hasta 4 jugadores compartiendo Joy-Con.

hasta 4 jugadores compartiendo Joy-Con.

Modo multijugador en línea con la suscripción Nintendo Switch Online incluida.

con la suscripción Nintendo Switch Online incluida. Nintendo Switch Online incluido: 3 meses de membresía individual gratis con acceso a:

con acceso a: Multijugador en línea en juegos compatibles.

en juegos compatibles.

Biblioteca de más de 100 juegos clásicos de Super NES, NES y Game Boy.

de Super NES, NES y Game Boy.

Ofertas especiales exclusivas para suscriptores.

para suscriptores.

Guardado en la nube para respaldo de partidas.

para respaldo de partidas. Renovación automática: la membresía Nintendo Switch Online se renueva automáticamente al precio habitual después de los 3 meses gratis, salvo cancelación previa por parte del usuario.

la membresía Nintendo Switch Online después de los 3 meses gratis, salvo cancelación previa por parte del usuario. Dimensiones consola: aproximadamente 24.13 cm de ancho x 10.16 cm de alto x 1.4 cm de profundidad.

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden. La consola incluye un año de garantía oficial Nintendo México que cubre defectos de fabricación de la consola, los controles Joy-Con, la base y los accesorios incluidos en la caja. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con Nintendo México en caso de incidencia.

Es importante mencionar que la membresía Nintendo Switch Online se renovará automáticamente al precio habitual después de los tres meses gratuitos si el usuario no cancela la suscripción desde la configuración de la cuenta Nintendo antes del vencimiento del periodo gratis. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando la consola no haya sido registrada en cuenta Nintendo y los códigos de descarga no hayan sido canjeados.

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