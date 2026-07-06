DreamDoll Bri muere a los 21 años: Captan el momento exacto en el que la influencer fue asesinada en un tiroteo en Florida

¿Conocías a DreamDoll Bri? La famosa tiktoker murió durante la madrugada del 5 de julio, tras ser víctima de un tiroteo en calles de Miramar, Florida. La joven de solo 21 años viajaba en compañía de dos amigos en su Lamborghini de color verde. Te contamos los detalles del caso.

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¿Qué le pasó a DreamDoll Bri?

De acuerdo con los primeros reportes, Brianna Johnson, la tiktoker también conocida como ItGirlBri, había acudido a una fiesta con dos amigos. Alrededor de las 5:30 de la mañana, Brianna salió del lugar y abordó su Lamborghini de color verde con sus dos acompañantes.

Mientras circulaban por las calles de Miramar, un BMW blanco se les acercó y uno de sus tripulantes abrió fuego contra el vehículo de la famosa. Como consecuencia, el conductor perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra el jardín de una vivienda cercana.

DreamDoll Bri falleció en el lugar a causa de las heridas provocadas por un arma de fuego, mientras que sus acompañantes resultaron heridos y fueron trasladados, de inmediato, a un hospital cercano. De acuerdo con reportes de medios locales, uno de ellos se encuentra estable, mientras el segundo, se reporta en estado crítico.

En redes sociales se viralizaron los videos de cámaras de seguridad que captaron el momento justo en el que ocurrió el tiroteo en contra del auto de Brianna.

😲Miramar triple shooting that left Florida influencer dead, 2 others hurt😲

21-year-old social media influencer Brianna Johnson (known online as "Dreamdoll Brii" or "Itgirlbri") dead and two men critically injured.

A vehicle followed the Lamborghini into a quiet residential… pic.twitter.com/FTEwjf7B1d — American Crime Stories (@AmericanCrime01) July 6, 2026

¿Quién era DreamDoll Bri?

DreamDoll Bri es el nombre artístico de la joven cantante e influencer. Era conocida entre los internautas del sur de Florida y acumulaba más de 335,000 seguidores en TikTok. La chica compartía contenido sobre su estilo de vida, rutinas de belleza, moda urbana y divertidos videos de lip sync. La influencer también hacía colaboraciones con marcas de moda, belleza y extensiones de cabello.

Pero, Brianna también era una figura que comenzaba a ganar notoriedad en el mundo de la música urbana de Miami, con sus apariciones en videoclips de artistas independientes. Ella también tenía su propia propuesta musical como rapera.

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