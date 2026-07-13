Walmart remata Xbox Series X 1 TB Edición Digital con hasta 6 meses sin intereses

Walmart sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de consolas de nueva generación. La Xbox Series X 1TB Edición Digital en color Robot White —consola más potente del catálogo Microsoft Xbox en versión completamente digital sin lector de discos, lanzada oficialmente en México el 29 de octubre de 2024— pasó de $13,999 a $12,190 pesos, lo que representa un ahorro directo de $1,809 pesos sobre el precio de catálogo.

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El esquema de pagos contempla hasta 6 meses sin intereses de $2,031.67 pesos con tarjetas de crédito participantes, mensualidad accesible considerando la inversión en una consola de nueva generación con soporte para juegos hasta 4K y 120 FPS. Walmart ofrece también las opciones habituales: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué ofrece la Xbox Series X 1TB Edición Digital frente a otras consolas

La Xbox Series X 1TB Edición Digital es la versión más reciente del catálogo Microsoft Xbox de nueva generación y se posiciona como propuesta premium accesible dentro del ecosistema Xbox Series X|S.

Xbox Series X 1 TB en Walmart Ahorro directo de $1,809. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Microsoft Xbox para el modelo Series X 1TB Edición Digital:

Marca: Microsoft Xbox (referente global en consolas de videojuegos con más de 20 años de trayectoria desde el lanzamiento de la Xbox original en 2001).

(referente global en consolas de videojuegos con más de 20 años de trayectoria desde el lanzamiento de la Xbox original en 2001). Modelo: Xbox Series X 1TB Digital Edition en color Robot White (primera vez que la línea Series X aparece en color blanco).

en color (primera vez que la línea Series X aparece en color blanco). Almacenamiento: SSD NVMe personalizado de 1 terabyte (aproximadamente 750-800 GB disponibles después del sistema operativo y aplicaciones preinstaladas).

(aproximadamente 750-800 GB disponibles después del sistema operativo y aplicaciones preinstaladas). RAM: 16 GB GDDR6 para gestión de juegos AAA sin interrupciones.

para gestión de juegos AAA sin interrupciones. Potencia gráfica: 12 teraflops (la más alta del catálogo actual Xbox junto con la Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition).

(la más alta del catálogo actual Xbox junto con la Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition). Resolución de juego: auténtico 4K (3,840 x 2,160 píxeles) a hasta 120 fotogramas por segundo en títulos compatibles con la tecnología.

(3,840 x 2,160 píxeles) a hasta en títulos compatibles con la tecnología. HDR: soporte hasta 8K con Alto Rango Dinámico avanzado.

soporte hasta 8K con Alto Rango Dinámico avanzado. DirectX Raytracing: trazado de rayos en tiempo real para iluminación, reflejos y sombras hiperrealistas.

trazado de rayos en tiempo real para iluminación, reflejos y sombras hiperrealistas. Xbox Velocity Architecture: tecnología propietaria Microsoft con Quick Resume (permite pausar y reanudar múltiples juegos instantáneamente sin perder progreso), tiempos de carga ultrarrápidos y compresión hardware de textura personalizada.

tecnología propietaria Microsoft con (permite pausar y reanudar múltiples juegos instantáneamente sin perder progreso), tiempos de carga ultrarrápidos y compresión hardware de textura personalizada. Rendimiento E/S: 2.4 GB/s sin formato y 4.8 GB/s comprimido con bloque de descompresión de hardware personalizado.

y con bloque de descompresión de hardware personalizado. Sin unidad óptica: la consola es completamente digital y NO reproduce discos físicos (los juegos se compran exclusivamente en formato digital desde Microsoft Store).

la consola es (los juegos se compran exclusivamente en formato digital desde Microsoft Store). Retrocompatibilidad: biblioteca completa de cuatro generaciones Xbox (Xbox original + Xbox 360 + Xbox One + Xbox Series X|S) con miles de títulos compatibles y cientos optimizados con mejor rendimiento gráfico.

biblioteca completa de (Xbox original + Xbox 360 + Xbox One + Xbox Series X|S) con miles de títulos compatibles y cientos optimizados con mejor rendimiento gráfico. Xbox Game Pass: compatible con el catálogo completo de suscripción Xbox Game Pass (se vende por separado con planes desde aproximadamente $199 pesos mensuales según región).

compatible con el catálogo completo de suscripción Xbox Game Pass (se vende por separado con planes desde aproximadamente $199 pesos mensuales según región). Almacenamiento expandible: compatible con tarjetas de expansión de almacenamiento Xbox Series X|S (que coinciden con el rendimiento del almacenamiento interno) y con disco duro externo USB 3.1 para juegos de generaciones anteriores.

compatible con (que coinciden con el rendimiento del almacenamiento interno) y con para juegos de generaciones anteriores. Salida de video: puerto HDMI 2.1 para conectar a Smart TV compatible con 4K a 120 FPS y HDR.

puerto HDMI 2.1 para conectar a Smart TV compatible con 4K a 120 FPS y HDR. Conectividad: WiFi 5 (802.11ac) doble banda, Ethernet Gigabit, Bluetooth Low Energy, tres puertos USB 3.1.

WiFi 5 (802.11ac) doble banda, Ethernet Gigabit, Bluetooth Low Energy, tres puertos USB 3.1. Sistema operativo: Xbox OS con acceso a Microsoft Store, Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Cloud Gaming, Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Twitch y otras plataformas.

Xbox OS con acceso a Microsoft Store, Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Cloud Gaming, Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Twitch y otras plataformas. Contenido de la caja: 1 consola Xbox Series X Edición Digital Robot White + 1 control inalámbrico Xbox (con botón dedicado Compartir y batería AA) + 1 cable HDMI 2.1 de ultra alta velocidad + 1 cable de alimentación .

. Peso: aproximadamente 4.44 kg.

aproximadamente 4.44 kg. Dimensiones: 15.1 cm x 15.1 cm x 30.1 cm (formato vertical premium con disipador integrado).

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones compactas del empaque de la consola (aproximadamente 40 cm x 25 cm x 20 cm con peso total de 5-6 kg incluyendo empaque y accesorios), la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

La consola incluye un año de garantía oficial Microsoft México que cubre defectos de fabricación de la consola, el control inalámbrico y los accesorios incluidos en la caja. Al tratarse de una consola de generación actual con conexión permanente a internet requerida para descargas de juegos y actualizaciones del sistema, conviene contar con una conexión de banda ancha estable de al menos 30 Mbps para experiencia óptima de descarga y streaming en línea. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando la consola no haya sido registrada en cuenta Xbox Live.

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