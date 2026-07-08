Connor Murphy: Influencer fitness muere en extrañas circunstancias en lago de Tailandia; todo lo que se sabe

Connor Murphy, un reconocido influencer fitness, murió ahogado tras saltar a un lago en Tailandia y mostrar un comportamiento extraño. La noticia de su muerte repentina causó impacto entre sus seguidores, pues el joven llevaba una vida saludable. Te contamos todo lo que se sabe del caso.

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¿Qué le pasó a Connor Murphy?

Según lo informado por el Bangkok Post, el influencer de 32 años y su novia habían rentado una propiedad de lujo en Tailandia por tres meses. Durante la tarde del martes 7 de julio, las autoridades de la provincia Samut Prakan respondieron a una llamada de emergencia que reportaba la presencia de un hombre que actuaba de manera errática.

Cuando la policía llegó a la residencia, Murphy saltó a un lago cercano y nadó durante varios minutos antes de parecer exhausto y ahogarse. De inmediato, llegaron al lugar buzos de rescate, quienes lograron rescatar el cuerpo de Murphy, que se encontraba a 20 metros de la orilla. El cuerpo del influencer no mostraba signos de violencia.

Las autoridades informaron que hallaron dos jeringas sin usar y varias pastillas blancas dentro de una bolsa en su vehículo.

Por su parte, la novia de Murphy declaró a la policía que su comportamiento errático era inusual y que nunca había sucedido antes.

¿Quién era Connor Murphy, el fisicoculturista?

Connor Murphy era un conocido influencer de vida fitness, que contaba con más de 2.7 millones de seguidores en su canal de YouTube, donde compartía contenido sobre fisicoculturismo y vida fitness.

El creador de contenido se declaraba parte de la comunidad de “looksmaxxing”, una secta de internet, integrada por hombres que llevan al extremo la optimización de su apariencia física.

También, Connor compartía contenido explícito en plataformas para adultos, donde realizó colaboraciones con modelos y otros influencers.

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