Bodega Aurrera rebaja en $7,200 pesos PC Gamer Xtreme de 32 GB, 1TB SSD y ASUS NVIDIA GeForce RTX 5070 con hasta 12 MSI

Bodega Aurrera lanzó una oferta en una PC Gamer de la marca Xtreme pensada para quienes buscan un equipo con alto rendimiento, ya sea para disfrutar de videojuegos de última generación, realizar transmisiones en vivo o trabajar con programas que demandan una gran capacidad de procesamiento.

El equipo aparece en el catálogo de la cadena con un ahorro superior a los 7 mil pesos respecto a su costo anterior. Además, la tienda ofrece la posibilidad de adquirirlo hasta a 12 meses sin intereses, una opción que puede facilitar la compra de un equipo de este segmento sin realizar un pago único de contado.

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¿Cuánto baja de precio la PC Gamer Xtreme en Bodega Aurrera?

En esta promoción, el gancho principal es el ahorro: la PC Gamer Xtreme PC Gaming baja de $42,999 a $35,799 pesos en Bodega Aurrera, es decir, $7,200 pesos menos frente al precio que marcaba antes.

La compra también puede dividirse en pagos, ya que la ficha muestra hasta 12 meses sin intereses, con mensualidades aproximadas de $2,983.25 pesos. Antes de finalizar el pedido, es importante revisar que esa parcialidad aparezca en el resumen de pago y que el precio final coincida con la promoción publicada.

¿Qué tan potente es para gaming y streaming?

Esta PC Gamer Xtreme está enfocada en un uso más pesado que una computadora de entrada. La ficha del producto la presenta para gaming competitivo, streaming y juegos AAA, por lo que puede servir para:

Correr títulos exigentes

Transmitir en vivo

Trabajar con varios programas abiertos al mismo tiempo

Guardar archivos pesados

Editar contenido

Jugar con configuraciones más altas

La propia descripción menciona juegos como:

Fortnite

Valorant

Apex Legends

Call of Duty

Assassin’s Creed Mirage

De acuerdo con la ficha, el equipo está pensado para jugar en resolución 2K/1440p con gráficos altos y FPS estables. Sin embargo, el rendimiento final dependerá de la configuración elegida, las actualizaciones del juego y los requisitos de cada título.

La oferta también incluye 12 meses sin intereses. El equipo está pensado para jugar en resolución 2K/1440p con gráficos altos y FPS estables. (Bodega Aurrera)

¿Qué componentes trae la PC Gamer Xtreme?

El atractivo de esta computadora está en que ya viene armada con componentes de alto rendimiento. No es un equipo pensado solo para navegar o hacer tareas básicas, sino para juegos, edición, streaming y multitarea más pesada.

Entre sus características principales están:

Procesador Intel Core i7 14700F

20 núcleos y 28 hilos

Frecuencia boost de hasta 5.4 GHz

Tarjeta gráfica ASUS NVIDIA GeForce RTX 5070

12 GB GDDR7

32 GB de memoria RAM

SSD de 1 TB

Tarjeta madre B760 LGA 1700

Fuente de poder 700W 80 Plus Bronze

WiFi incluido

Iluminación ARGB configurable

Sistema operativo Windows 11 Home Trial

Modelo XTPBAI732GB5070B

La memoria de 32 GB ayuda a sostener la multitarea, mientras que el SSD de 1 TB da espacio y velocidad para cargar juegos, aplicaciones y documentos con mayor rapidez.

¿Qué bancos participan en los meses sin intereses?

Para aplicar los meses sin intereses, Bodega Aurrera pide revisar los detalles de la promoción antes de pagar. En este tipo de compras, la tarjeta debe ser de crédito participante y el plazo elegido debe aparecer reflejado en el resumen del pedido.

Entre los bancos o tarjetas que pueden aparecer en promociones de Bodega Aurrera están:

BBVA

Banamex

Santander

Nu

Inbursa

Tarjeta Walmart Inbursa

Tarjeta Bodega Aurrera Inbursa

HSBC

Banorte

Afirme

Sin embargo, no todas las tarjetas participan siempre en los mismos plazos. Para esta compra, lo más seguro es entrar al sitio oficial de Bodega Aurrera, abrir la opción “Ver detalles”, revisar las tarjetas participantes y confirmar que los 12 MSI aparezcan antes de realizar el pedido.

Antes de comprar, también se debe tomar en cuenta que incluye Windows 11 Home Trial, es decir, sistema operativo instalado, pero no activado de forma permanente. La ficha señala que el equipo cuenta con devolución hasta 30 días después de recibido y garantía de 12 meses con el vendedor.

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