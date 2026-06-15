Gaspi: Él era el famoso youtuber que murió junto a Oliver Tree en un accidente de helicóptero

Gaspi, el famoso youtuber argentino, murió en un trágico accidente de helicóptero, junto con el cantante estadunidense Oliver Tree, la tarde del domingo 14 de junio. La noticia llenó de luto a la comunidad digital donde el creador de contenido contaba con millones de seguidores. Te contamos todos los detalles.

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¿De qué murió Gaspi?

Este domingo 14 de junio, el nombre de Gaspi se convirtió en tendencia por la noticia de su lamentable fallecimiento en un terrible accidente aéreo. De acuerdo con los reportes de las autoridades brasileñas, dos helicópteros chocaron mientras volaban en una zona de Río De Janeiro, Brasil.

Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó sobre un concesionario de autos eléctricos, explotó y provocó que al menos 20 vehículos se incendiaran.

En el accidente fallecieron seis personas: el cantante estadounidense Oliver Tree, el director argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (conocido como Lucas Frota), Gaspar Prim Díaz (Gaspi) y el piloto Alexandre Souza. En la otra aeronave solo estaba el piloto, Charles Marsillac.

¿Quién era Gaspi, el youtuber de entrevistas de calle?

Gaspar Prim Díaz, conocido en redes sociales como Gaspi, era un querido y famoso youtuber argentino, de solo 23 años de edad. El creador de contenido era muy popular entre los fans de YouTube gracias a sus divertidas entrevistas en la calle.

Gaspi solía lucir un traje, un micrófono envuelto en cinta aislante y salir a la calle a realizar preguntas incómodas o políticamente incorrectas a la gente. Incluso, la reacción inesperada de los peatones era una de las partes más divertidas de sus videos.

El argentino había pasado por problemas de salud mental, por lo que se retiró un tiempo de las redes sociales. Sin embargo, tuvo un impactante regreso con un video titulado “La vuelta de Gaspi”, donde habló de su estado de salud.

Recientemente, Gaspi había sido uno de los participantes más esperados en el evento masivo de boxeo de Ibai Llanos, La Velada del Año V.

Famosos youtubers despiden a Gaspi en redes sociales

La muerte del youtuber Gaspi creó gran conmoción en internet, pues famosos creadores de contenido como Ibai Llanos se mostraron destrozados por la pérdida del talentoso argentino. , “Una de las personas maps maravillosas y talentosas que conocí en toda mi vida”, expresó el streamer español.

“Qué raro, tío. Es una persona con la que he hablado mucho y siempre ha sido super buena gente conmigo. Me dejó usar un montón de canciones suyas en mis vídeos”, expresó Rubius.

“Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descansen en paz ambos, os tenía mucho aprecio”, escribió Auron Play, tras enterarse de la muerte de Gaspi y Oliver Tree.

“Descansa en paz, Gaspi”, escribió Dross.

“Aún no me atrevo a decir si lo de Gaspi es real, ojalá que no. Pero si es así, qué injusto y qué puta mierda es la vida a veces”, escribió Jordi Wild.

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