Bodega Aurrera remata la consola Xbox Series S 512 GB con $1,999 de descuento y hasta 9 meses sin intereses

Bodega Aurrera ha puesto en rebaja la consola Xbox Series S en su versión de 512 GB y color blanco. El aparato se puede pagar en hasta 9 meses sin intereses (MSI) con diferentes medios de pago. El producto es nuevo y está recomendado para el grupo de edad preadolescente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta la consola Xbox Series S en Bodega Aurrera y qué opciones de pago tiene?

El precio actual de la consola Xbox Series S en Bodega Aurrera es de $6,999, frente a un precio anterior de $8,899, de manera que el ahorro alcanza los $1,900.

Para quienes estén interesados en adquirir el producto, Bodega Aurrera ofrece distintas opciones de pago en MSI para este producto, todas sobre un total de $6,999:

3 MSI de $2,333

6 MSI de $1,166.50

9 MSI de $777.67

Disponible en Bodega Aurrera La consola Xbox Series S permite jugar títulos digitales a hasta 120 cuadros por segundo. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene la consola Xbox Series S a la venta en Bodega Aurrera?

Según la descripción del producto, esta Xbox Series S permite jugar títulos digitales a hasta 120 cuadros por segundo, y ofrece compatibilidad con versiones anteriores para juegos de cuatro generaciones de consolas Xbox, incluidos los optimizados para Xbox Series X|S. Cuenta con la función Reanudación rápida, que permite cambiar entre juegos y continuar exactamente donde se quedó cada partida.

El equipo disponible en Bodega Aurrera incluye sonido espacial 3D avanzado y un control inalámbrico Xbox con botón Compartir y ergonomía mejorada

La consola tiene tiempos de carga ultrarrápidos para juegos como Minecraft, Fortnite y Roblox, y es compatible con Xbox Game Pass Ultimate (suscripción que se vende por separado). También permite acceder a aplicaciones como YouTube, Netflix y HBO Max, y transmitir video en 4K con Disney+, Netflix, Amazon, Hulu y Microsoft Películas y TV, a través de Xbox Game Pass Ultimate.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.