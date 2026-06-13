La nueva CEO de Xbox: “No vamos a inundar nuestra plataforma con IA sin alma”

Asha Sharma llegó a la dirección ejecutiva de Xbox en febrero de 2026, sucediendo a Phil Spencer, quien se retiró de Microsoft tras 38 años en la compañía. Su nombramiento sorprendió a algunos en la industria por su perfil no gamer y su rol previo liderando iniciativas de inteligencia artificial en Microsoft. Sin embargo, desde el primer día dejó en claro su postura: el futuro de Xbox no pasará por saturar la plataforma de IA.

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¿Cuál es la postura de la nueva CEO de Xbox frente a la IA?

En un memo interno que se hizo viral, Sharma les dijo a los empleados que Xbox "no perseguiría eficiencia a corto plazo ni inundaría su ecosistema con IA sin alma“. Las palabras resonaron entre la comunidad gamer, que miraba con cautela su llegada a la empresa.

Sharma cree que la IA puede inventar géneros de juego completamente nuevos, pero advierte que no debe “invadir por completo toda la experiencia”. Descartó que Xbox vaya a reinventarse como una compañía de IA.

¿Cuál es el plan de Asha Sharma para revertir la caída de Xbox frente a PlayStation y Nintendo?

Los ingresos de la división gaming de Xbox han caído, y los de hardware han registrado bajas superiores al 30%. Actualmente, PlayStation 5 y Nintendo Switch dominan el mercado, mientras Xbox quedó atrapado entre los gigantes tradicionales y competidores casuales más baratos.

Como CEO, las primeras decisiones de Sharma reforzaron ese mensaje y se ha ocupado de recuperar el éxito de Xbox centrándose en sus principios fundamentales:

Bajó el precio de Game Pass

Eliminó la función de AI Gaming Copilot para consolas

para consolas Descartó campañas de marketing antiguas

Relanzó títulos exclusivos como Gears of War: E-Day

En la conferencia Fortune Brainstorm Tech en Aspen, Colorado (Estados Unidos) realizada esta semana, la CEO de Xbox ratificó su estrategia: “Uno de nuestros principios operativos es ganarnos a cada jugador“. Agregó que Xbox ha lanzado más contenido en los últimos meses que en todo el año anterior y que Game Pass ha retomado un camino de crecimiento.

Asimismo, destacó que está intentando ser decisiva sobre las inversiones que la empresa va a priorizar. “Actuaremos en cuestión de días, pero esperen que los resultados tarden en reflejarse en el marcador”, concluyó.

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