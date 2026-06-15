Xbox FanFest llega a este lugar de México como parte de su gira mundial por el 25° aniversario

Xbox confirmó que su gira mundial Xbox FanFest llegará a México como parte de la celebración de su 25 aniversario en 2026. La capital mexicana es una de las ocho ciudades del mundo seleccionadas para recibir el evento, que promete experiencias presenciales para la comunidad gamer local.

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¿A qué países del mundo llega el Xbox FanFest 2026 y cuál es la ciudad de México que formará parte de la gira?

Según lo comunicado por Xbox, la gira aniversario llegará a ocho ciudades del mundo. Entre ellas se encuentra la Ciudad de México. Además de este destino, las otras ciudades que recorrerá este evento son:

Los Ángeles (Estados Unidos): fue la fecha inaugural y se realizó el 8 de junio de 2026.

(Estados Unidos): fue la fecha inaugural y se realizó el 8 de junio de 2026. Colonia , Alemania

, Alemania Londres , Reino Unido

, Reino Unido Seattle , Estados Unidos

, Estados Unidos Sídney , Australia

, Australia Tokio , Japón

, Japón Toronto, Canadá

La compañía aclaró que “cada evento de FanFest será único según la ciudad en la que se realice, y celebrará a la comunidad local de Xbox, las formas en que vive el gaming y a las personas que la hacen especial”.

¿Cómo conseguir lugar en el Xbox FanFest de Ciudad de México?

Xbox indicó que los detalles sobre cómo asegurar un lugar en cada evento local estarán disponibles en el sitio web oficial. La compañía también invitó a los fans a usar el hashtag #XboxFanFest en redes sociales para estar al tanto de novedades. Fechas, programa y forma de registro para la fecha en CDMX aún están por confirmarse.

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