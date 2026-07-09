Liverpool rebaja y remata el celular Samsung Galaxy S25 FE Dynamic AMOLED 2X 6.7 pulgadas de 128 GB con hasta 13 MSI

El Samsung Galaxy S25 FE, en su versión de 128 GB y color Navy, ya está disponible en Liverpool, con envío gratis a todo el país y la posibilidad de recogerlo en tienda. El equipo viene desbloqueado, por lo que puede usarse con cualquier compañía telefónica. Además de una rebaja considerable, la oferta incluye la posibilidad de pago en meses sin intereses (MSI).

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¿Cuánto sale el Samsung Galaxy S25 FE en Liverpool y que opciones de pago hay?

El Samsung Galaxy S25 FE, en su versión de 128 GB, está disponible en Liverpool a un precio de $11,499.00. Según la tienda, el precio anterior del producto era de $15,499.00.

Con Tarjetas Liverpool, el equipo puede pagarse en hasta 13 MSI. Las opciones son:

6 MSI de $1,916.50

9 MSI de $1,277.67

13 MSI de $884.54

Con otras tarjetas (VISA y Mastercard), las opciones disponibles son a 9 meses sin intereses de $1,277.67 mensuales.

El producto puede recibirse a domicilio con envío gratis o recogerse en tienda (Click & Collect).

El Samsung Galaxy S25 FE se puede adquirir en hasta 13 MSI con Tarjetas Liverpool. (Liverpool)

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy S25 FE?

El equipo cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, con resolución Full HD. Además, el Samsung Galaxy S25 FE corre con sistema operativo Android y su procesador es un Exynos 2400, combinado con 8 GB de memoria RAM.

En cuanto a cámaras, tiene un sistema trasero de 50+12+8 megapíxeles y una cámara frontal de 12 megapíxeles. Su batería es de 5000 mAh y es compatible con carga rápida (quick charge).

Otras prestacionales con las que cuenta el dispositivo rematado por Liverpool son:

resistencia al agua

2 altavoces incorporados

varias formas de desbloqueo : numérico, lector de huella, reconocimiento facial y patrón

: numérico, lector de huella, reconocimiento facial y patrón asistente de voz incorporado

En conectividad, el equipo tiene Bluetooth, Wi-Fi y NFC, con una ranura para SIM física. Incluye cargador tipo USB-C y cuenta con garantía del fabricante de 1 año.

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