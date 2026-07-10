Liverpool remata la caminadora casera NordicTrack T 6.5 S plegable con inclinación motorizada y programas cardiovasculares

La caminadora casera NordicTrack Serie T 6.5 plegable y en color negro, está disponible en Liverpool a un precio de oferta. El equipo está pensado para usarse en conjunto con la suscripción iFIT Pro a través de la cual es posible acceder a entrenamientos personalizados. El producto tiene envío gratis a todo el país.

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¿Cuánto cuesta la caminadora NordicTrack Serie T 6.5 en Liverpool y qué opciones de pago se ofrecen?

El precio de la caminadora en Liverpool es de $13,999.30. El aparato se encuentra con un descuento de 6 mil pesos (frente a un precio anterior de $19,999).

Con Tarjetas Liverpool, la caminadora puede pagarse a 3 meses sin intereses ($4,999.75 mensuales), a 6 MSI ($2,499.88 mensuales) o a 9 MSI ($1,666.58 mensuales).

Con otras tarjetas, VISA y MasterCard, la opción disponible es a 6 meses sin intereses de $2,499.88 mensuales.

¿Qué características tiene la caminadora NordicTrack Serie T 6.5?

Según la descripción del producto publicado en Liverpool, esta caminadora está diseñada para trabajar en conjunto con la suscripción iFIT Pro, que se vende por separado. Con esta suscripción, es posible conectar la cinta a una cuenta de iFIT desde un dispositivo propio, que muestra el siguiente entrenamiento del plan personalizado del usuario. Mientras se entrena, iFIT hace un seguimiento del rendimiento y ajusta automáticamente el rango de inclinación de la cinta (0-10%) y el rango de velocidad (0-16 km/h).

La caminadora a la venta en Liverpool permite sumar un monitor de frecuencia cardíaca con Bluetooth, para que iFIT ajuste automáticamente la intensidad del entrenamiento con la función ActivePulse™.

A su vez, la plataforma acolchada SelectFlex™ permite ajustar la amortiguación entre suave y firme. La caminadora es plegable, con ruedas de transporte, para facilitar su traslado y almacenamiento.

En cuanto a especificaciones técnicas, la caminadora tiene entrada de auriculares y una pantalla LCD multicolor. Cuenta con 20 programas de ejercicio y soporta un peso máximo de 130 kg.

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