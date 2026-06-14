Así es la Xbox Series X25: la consola translúcida verde que Xbox lanza por su 25 aniversario

Microsoft anunció la colección Xbox 25th Anniversary para celebrar los 25 años de historia de la marca. La pieza central es la Xbox Series X25 Limited Edition, la primera Xbox Series X con diseño translúcido, inspirada en la estética de la consola original lanzada en 2001 y su icónico color.

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¿Cómo es la Xbox Series X25 y qué la hace diferente al modelo estándar?

La Xbox Series X25 Limited Edition combina el aspecto clásico de la Xbox original con las especificaciones actuales de la Xbox Series X. Sus características más destacadas son:

Acabado translúcido en verde OG, el mismo tono de la primera Xbox

en verde OG, el mismo tono de la primera Xbox Nueva animación de la “X” superior que se ilumina en verde al encender la consola, en referencia directa a la secuencia de arranque original

superior que se ilumina en verde al encender la consola, en referencia directa a la secuencia de arranque original Distintivo “XBOX 25” incorporado en el diseño

incorporado en el diseño 1 TB de almacenamiento con toda la potencia de la plataforma de nueva generación

con toda la potencia de la plataforma de nueva generación Guiños visuales ocultos dirigidos a los seguidores de la marca

¿Cómo es el control Xbox X25 Special Edition?

Además de la consola, Microsoft presentó el Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Una de las cualidades más distintivas de este control de edición especial es que, por primera vez en la historia de la marca, el control tiene una carcasa trasera y tapa de batería transparentes que dejan ver el clásico logotipo de Xbox en su interior. Sus detalles de diseño incluyen:

Botones ABXY en sus colores originales

Botón Xbox en verde , homenaje a la primera aparición de la “X” icónica

, homenaje a la primera aparición de la “X” icónica Gatillos y botones superiores inspirados en los legendarios botones blanco y negro del mando “Duke”

El control también podrá adquirirse por separado.

¿Cuándo llega la nueva colección Xbox Series X25?

Según comunicó la empresa, la colección Xbox 25th Anniversary llegará en noviembre de 2026 a mercados seleccionados. Próximamente, Microsoft anunciará los detalles sobre precios y reservas.

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