Hermanas de Gilberto Mora: Conoce a Kamila y Bárbara, la familia que impulsa a la joya de México

Gilberto Mora, de apenas 17 años de edad, se ha convertido en un personajazo en el Mundial 2026. El seleccionado mexicano es el más joven de la escuadra y su desempeño lo ha convertido en uno de los ídolos de la afición mexicana y del mundo en esta justa deportiva.

El futbolista de Club Tijuana vive uno de los momentos más importantes de su carrera tras consolidarse como una de las revelaciones del Mundial y perfilarse como una pieza clave en el partido México vs Inglaterra y que podría llevar a México a un histórico sexto partido contra la selección Noruega en Cuartos de Final.

Sin embargo, también ha llamado la atención su familia que siempre lo apoya e impulsa, por ejemplo, su padre y sus dos bellas hermanas Kamila y Bárbara. Te contamos todo lo que sabemos de la familia de Morita.

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¿Quiénes son Kamila y Bárbara, las hermanas de Gilberto Mora?

Gilberto Mora no está solo en este sueño mundialista, pues está muy bien acompañado de su familia y, muy consentido por sus hermanas Kamila y Bárbara, que aunque no forman parte del mundo deportivo ni del espectáculo, ambas han acompañado al futbolista desde sus primeros pasos en el futbol.

Si eres seguidor de Morita, seguramente has visto que Kamila es quien ocasionalmente comparte en TikTok algunos momentos familiares y publicaciones relacionadas con el desempeño de su hermano durante el Mundial 2026, permitiendo a los aficionados conocer un poco más del ambiente que rodea al joven mexicano.

Bárbara, por su parte, mantiene un perfil mucho más reservado y prácticamente no realiza apariciones públicas.

La familia ha optado por mantener su vida privada lejos de los medios, por lo que existen pocos datos sobre la edad, estudios o actividades personales de ambas jóvenes.

¿Quién es el padre de Gilberto Mora?

El padre de Gilberto Mora es Gilberto Mora Olayo, exfutbolista profesional mexicano que militó en equipos como Toluca, Jaguares de Chiapas, Veracruz, Puebla y Xolos de Tijuana. Tras retirarse de las canchas, continuó su carrera como entrenador en las fuerzas básicas del conjunto fronterizo, donde también comenzó la formación futbolística de su hijo.

Diversos integrantes del futbol mexicano han destacado que la disciplina, los valores y el entorno familiar han sido fundamentales para que Morita mantenga los pies en la tierra pese a la fama que ha alcanzado durante el Mundial 2026.

Tanto Kamila, Bárbara como sus padres han dejado claro que prefieren acompañar al futbolista discretamente, mientras el joven mexicano sigue escribiendo su historia con la Selección Mexicana y se prepara para el duelo México vs Inglaterra.

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