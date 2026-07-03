Debido al pronóstico de tormenta eléctrica para la tarde del domingo en la CDMX se hablaba de que el partido México vs Inglaterra cambiaría de horario a uno más temprano. Pero la noticia nunca fue confirmada por la FIFA.

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¿A qué hora es el México vs Inglaterra en el Mundial 2026?

Según lo dado a conocer por la Federación Mexicana de Futbol y la FIFA el México vs Inglaterra se jugará como estaba previsto a las 18:00 horas del centro de nuestro país en la cancha del Estadio Azteca.

Este partido corresponde a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aunque podría existir la probabilidad de una tormenta eléctrica y lluvias extremas la organización no moverá la hora del juego.

¿Contra quién jugará México si le gana a Inglaterra?

Si la Selección Azteca derrota a Inglaterra en octavos de final su siguiente rival será el ganador del duelo entre las selecciones de Brasil y Noruega y se jugará en el Estadio Miami en los Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el México vs Inglaterra?

El partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 México vs Inglaterra se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio y lo podrás ver a través de la señal de Azteca 7 y sus plataformas digitales.

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