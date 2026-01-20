¿Quién puede suplirlo? Gilberto Mora se baja de la Selección Mexicana y Aguirre buscará un nuevo “10"
Gilberto Mora es el jugador más valioso de la Liga MX y será una dura baja para la Selección Mexicana en los amistosos de enero
Malas noticias para la Selección Mexicana: Gilberto Mora es baja de la convocatoria para los amistosos de enero contra Panamá y Bolivia, dos de los pocos partidos que tendrá el 'Tricolor' este año antes de tener que jugar la Copa del Mundo del 2026.
Desde el 2025 Gilberto Mora demostró que, a pesar de su juventud (17 años) es uno de los mejores jugadores de México y que tiene mucho que aportar a la selección, ganándose la confianza del técnico Javier Aguirre.
Gilberto Mora es baja de la Selección Mexicana
Así, dos días antes del amistoso, México compartió un comunicado en el que informó que Gilberto Mora sufrió molestias físicas durante un entrenamiento y después tuvo que ser sometido a una revisión médica, por lo que determinaron que el jugador no se encontraba en buenas condiciones para jugar.
Con esto, Mora no participará en los amistosos y el 'Vasco' Aguirre tendrá que buscar un '10' que pueda suplirlo, ya que el juvenil mexicano estaba planeado para ser titular en al menos uno de los encuentros. Por lo pronto, el jugador que tomará su lugar es Alexis Gutiérrez del América.
Convocatoria completa de la Selección Mexicana
La
convocatoria
oficial del 'Tricolor' se anunció hace una semana y en ella se contempla a:
- Ángel Malagón - América
- Raúl Rangel - Chivas
- Carlos Acevedo - Santos Laguna
- Richard Ledezma - Chivas
- Jorge Sánchez - Cruz Azul
- Víctor Guzmán - Monterrey
- Israel Reyes - América
- Ramón Juárez - América
- Eduardo Águila - Atlético San Luis
- Everardo López - Toluca
- Jesús Gallardo - Toluca
- Bryan González - Chivas
- Luis Romo - Chivas
- Erik Lira - Cruz Azul
- Denzell García - FC Juárez
- Diego Lainez - Tigres
- Roberto Alvarado - Chivas
- Iker Fimbres - Monterrey
- Carlos Rodríguez - Cruz Azul
- Obed Vargas - Seattle Sounders
- Kevin Castañeda - Xolos
- Marcel Ruíz - Toluca
- Brian Gutiérrez - Chivas
- Gilberto Mora - Xolos (baja)
- Alexis Gutiérrez - América (reemplazo)
- Ángel Sepúlveda - Chivas
- Germán Berterame - Monterrey
- Armando González - Chivas
Considerando que solo hay tres delanteros en la lista, lo más probable es que el 'Vasco' Aguirre juegue con su tradicional 4-3-3, en donde Gilberto Mora ha jugado por el costado izquierdo del ataque. Los jugadores con condiciones para suplirlo pueden ser Brian Gutiérrez e incluso su compañero de equipo, Kevin Castañeda.
Los partidos amistosos de México en febrero
- Panamá vs México - 22 de febrero - 19:00 horas
- Bolivia vs México - 25 de febrero - 13:30 horas
