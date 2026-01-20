¿Quién puede suplirlo? Gilberto Mora se baja de la Selección Mexicana y Aguirre buscará un nuevo “10"

Malas noticias para la Selección Mexicana: Gilberto Mora es baja de la convocatoria para los amistosos de enero contra Panamá y Bolivia, dos de los pocos partidos que tendrá el 'Tricolor' este año antes de tener que jugar la Copa del Mundo del 2026.

Desde el 2025 Gilberto Mora demostró que, a pesar de su juventud (17 años) es uno de los mejores jugadores de México y que tiene mucho que aportar a la selección, ganándose la confianza del técnico Javier Aguirre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Gilberto Mora es baja de la Selección Mexicana

Así, dos días antes del amistoso, México compartió un comunicado en el que informó que Gilberto Mora sufrió molestias físicas durante un entrenamiento y después tuvo que ser sometido a una revisión médica, por lo que determinaron que el jugador no se encontraba en buenas condiciones para jugar.

Con esto, Mora no participará en los amistosos y el 'Vasco' Aguirre tendrá que buscar un '10' que pueda suplirlo, ya que el juvenil mexicano estaba planeado para ser titular en al menos uno de los encuentros. Por lo pronto, el jugador que tomará su lugar es Alexis Gutiérrez del América.

Convocatoria completa de la Selección Mexicana

La convocatoria oficial del 'Tricolor' se anunció hace una semana y en ella se contempla a:



Ángel Malagón - América

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos Laguna

Richard Ledezma - Chivas

Jorge Sánchez - Cruz Azul

Víctor Guzmán - Monterrey

Israel Reyes - América

Ramón Juárez - América

Eduardo Águila - Atlético San Luis

Everardo López - Toluca

Jesús Gallardo - Toluca

Bryan González - Chivas

Luis Romo - Chivas

Erik Lira - Cruz Azul

Denzell García - FC Juárez

Diego Lainez - Tigres

Roberto Alvarado - Chivas

Iker Fimbres - Monterrey

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Obed Vargas - Seattle Sounders

Kevin Castañeda - Xolos

Marcel Ruíz - Toluca

Brian Gutiérrez - Chivas

Gilberto Mora - Xolos (baja)

Alexis Gutiérrez - América (reemplazo)

Ángel Sepúlveda - Chivas

Germán Berterame - Monterrey

Armando González - Chivas

Considerando que solo hay tres delanteros en la lista, lo más probable es que el 'Vasco' Aguirre juegue con su tradicional 4-3-3, en donde Gilberto Mora ha jugado por el costado izquierdo del ataque. Los jugadores con condiciones para suplirlo pueden ser Brian Gutiérrez e incluso su compañero de equipo, Kevin Castañeda.

Los partidos amistosos de México en febrero

Panamá vs México - 22 de febrero - 19:00 horas

Bolivia vs México - 25 de febrero - 13:30 horas

Ya hay mercancía oficial de Mundial 2026, lugares para adquirirla, precios y detalles Los diseños destacan el número “26", la silueta del trofeo y mucho más. En adn Noticias te presentamos todos los detalles. 13 enero, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.