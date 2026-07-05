¿Y si sí en el Ángel? Amplían horario del Metro y Metrobús CDMX hoy 5 de julio

Ante el último partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la Ciudad de México (CDMX), el Metro y Metrobús anunciaron que ampliarán su horario hasta la 01:00 horas del lunes 6 de julio.
De acuerdo al director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, esto únicamente aplicará para las líneas 1, 2, 3, 7 y 8; mientras que para el Metrobús será para las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
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Horario del Metro CDMX hoy 5 de julio
El mensaje se dio a conocer a las 13:00 horas (tiempo del centro del país) de este domingo y se anunció que sería para que puedan asistir los ciudadanos al partido en el Estadio Ciudad de México, ver el México vs Inglaterra en otro punto de la capital o celebrar en el Ángel en caso de una victoria.
“Nuestro personal se mantiene coordinado para brindar un servicio seguro, ordenado y eficiente”, fueron las palabras que mencionó el director del Metro CDMX hoy.
Horario del Metrobús CDMX hoy domingo 5 de julio
Mientras tanto, la directora general del Metrobús CDMX, Rosario Castro, informó que también se extiende el horario del Metrobús CDMX hasta la 01:00 horas del lunes 6 de julio.
Como se mencionó, esto aplicará para las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Además, hay modificaciones en el servicio del Metrobús CDMX durante este domingo:
Línea 1
- Servicio de Indios Verdes a San Simón y de Nuevo León a El Caminero
- Sin servicio la ruta de Indios Verdes a Pueblo Santa Cruz Atoyac
Línea 2
- Sin servicio la ruta Rojo Gómez a Doctor Gálvez
Línea 3
- Servicio de Tenayuca a Tlatelolco y de Cuauhtémoc a Pueblo de Santa Cruz Atoyac
Línea 4
- Servicio de Teatro Blanquita a San Lázaro, Alameda Oriente, Terminal 1 y 2
- Sin servicio la ruta sur
Línea 5
- Servicio de Río de los Remedios a Manuela Sáenz y de Calzada del Hueso a Preparatoria 1
Línea 6
- Servicio de El Rosario a Deportivo 18 de Marzo y de Martín Carrera a Villa de Aragón
Línea 7
- Servicio de Garibaldi/Mercado Lagunilla a Hospital Infantil La Villa e Indios Verdes
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