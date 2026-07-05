¿Y si sí en el Ángel? Amplían horario del Metro y Metrobús CDMX hoy 5 de julio

Ante el último partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la Ciudad de México (CDMX), el Metro y Metrobús anunciaron que ampliarán su horario hasta la 01:00 horas del lunes 6 de julio.

De acuerdo al director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, esto únicamente aplicará para las líneas 1, 2, 3, 7 y 8; mientras que para el Metrobús será para las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Por instrucciones de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, hoy ampliamos el horario de servicio del @MetroCDMX hasta la 01:00 del lunes en las Líneas 1, 2, 3, 7 y 8, para facilitar el traslado de las y los aficionados que asistirán al partido de la Selección Nacional, así como de… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) July 5, 2026

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Horario del Metro CDMX hoy 5 de julio

El mensaje se dio a conocer a las 13:00 horas (tiempo del centro del país) de este domingo y se anunció que sería para que puedan asistir los ciudadanos al partido en el Estadio Ciudad de México, ver el México vs Inglaterra en otro punto de la capital o celebrar en el Ángel en caso de una victoria.

“Nuestro personal se mantiene coordinado para brindar un servicio seguro, ordenado y eficiente”, fueron las palabras que mencionó el director del Metro CDMX hoy.

Horario del Metrobús CDMX hoy domingo 5 de julio

Mientras tanto, la directora general del Metrobús CDMX, Rosario Castro, informó que también se extiende el horario del Metrobús CDMX hasta la 01:00 horas del lunes 6 de julio.

Como se mencionó, esto aplicará para las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Además, hay modificaciones en el servicio del Metrobús CDMX durante este domingo:

Línea 1

Servicio de Indios Verdes a San Simón y de Nuevo León a El Caminero

Sin servicio la ruta de Indios Verdes a Pueblo Santa Cruz Atoyac

Línea 2

Sin servicio la ruta Rojo Gómez a Doctor Gálvez

Línea 3

Servicio de Tenayuca a Tlatelolco y de Cuauhtémoc a Pueblo de Santa Cruz Atoyac

Línea 4

Servicio de Teatro Blanquita a San Lázaro, Alameda Oriente, Terminal 1 y 2

Sin servicio la ruta sur

Línea 5

Servicio de Río de los Remedios a Manuela Sáenz y de Calzada del Hueso a Preparatoria 1

Línea 6

Servicio de El Rosario a Deportivo 18 de Marzo y de Martín Carrera a Villa de Aragón

Línea 7

Servicio de Garibaldi/Mercado Lagunilla a Hospital Infantil La Villa e Indios Verdes

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