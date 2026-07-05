Esta es la razón por la que tu celular pierde batería más rápido en verano y cómo evitarlo

Durante los días más calurosos del año, muchas personas descubren que su celular empieza a fallar: se calienta, se descarga rápido o simplemente deja de responder como siempre. Las altas temperaturas propias del verano pueden generar desde problemas puntuales de funcionamiento hasta daños permanentes en la batería y otros componentes del equipo.

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¿Qué le pasa al celular cuando se expone al calor?

Usar el celular bajo el sol o dejarlo en espacios cerrados y mal ventilados (como dentro del auto) provoca que su temperatura interna suba con rapidez. En pocos minutos, el equipo puede superar los límites térmicos que fijan los propios fabricantes.

Apple, Samsung y Google apuntan que la temperatura ideal para que un smartphone funcione bien oscila entre 0 y 35 °C. Cuando se exceden esas temperaturas, el sistema activa mecanismos de defensa como:

Bajar el rendimiento

Limitar el brillo de la pantalla

de la pantalla Hacer más lenta la carga

Apagar ciertas funciones para evitar un daño mayor

para evitar un daño mayor Reiniciarse solo

solo Trabarse o apagarse sin aviso.

En ocasiones, la señal también se resiente, ya que algunas marcas bajan la potencia de las antenas para generar menos calor y consumir menos energía.

Sumado a eso, cuando el equipo se sobrecalienta la batería envejece un poco más rápido y pierde parte de su capacidad para mantener la carga. Esto se nota, sobre todo, con la carga rápida: si el teléfono ya está caliente, el sistema puede frenar o directamente desactivar esa función. Con el tiempo, esa batería deteriorada se traduce en menos autonomía y, eventualmente, en la necesidad de cambiarla.

A nivel rendimiento, en los celulares modernos el procesador reduce su velocidad para no seguir generando calor. Este freno afecta especialmente a los equipos de gama media, que pueden mostrar lag o trabas al usar aplicaciones exigentes.

Dejar el celular dentro de un auto estacionado puede elevar su temperatura por encima de los 50 °C. (Getty Images)

¿Cómo cuidar el celular del calor en verano?

Para evitar estos problemas en tu celular, se recomienda:

Mantener el teléfono alejado del sol directo , guardado a la sombra o dentro de un bolso

, guardado a la sombra o dentro de un bolso No dejar el aparato dentro de espacios cerrados y calurosos, como un auto estacionado, donde la temperatura puede superar los 50 °C

Quitarle la funda si se siente caliente , ya que la silicona y el plástico dificultan que el calor se disipe

, ya que la silicona y el plástico dificultan que el calor se disipe Desenchufarlo si está caliente al tacto, dado que cargarlo suma calor extra al equipo

si está caliente al tacto, dado que cargarlo suma calor extra al equipo Bajar el brillo de la pantalla, cerrar aplicaciones que no se usan y activar el modo de ahorro de energía para aliviar la carga sobre el procesador

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