Gilberto Mora es la revelación de la Liga MX desde hace ya un año, por lo menos, al ser un menor de edad que es titular en su equipo y que en cada partido demuestra el talento que tiene de sobra, mismo que le valió ser convocado con la Selección Mexicana a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Sin embargo, la emoción por la carrera del juvenil de Xolos no sólo es por su primer mundial, sino porque podría romper un récord que Pele dejó en el Mundial de Suecia 1958 con Brasil.

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No sólo es el debut en la Copa del Mundo: ¿Qué otro récord podría romper Gilberto Mora?

Pele debutó en la Copa del Mundo con 17 años y 249 días, convirtiéndose en la persona más joven en jugar en el torneo internacional hasta que, en la Copa del Mundo de 1982, apareció Norman Whiteside con Inglaterra, quedándose con el récord.

Pero regresando a Pele, en aquella ocasión, la Selección de Brasil enfrentó a Gales y ahí el astro brasileño anotó, guardándose en el bolsillo otro récord: el jugador más joven en anotar en un Mundial y en su debut.

Si Mora juega en el partido de México contra la Selección de Sudáfrica en la inauguración del certamen podría entrar en el grupo de los jugadores más jóvenes en el Mundial, ya que llegaría con 17 años y 240 días; no obstante, si anota en el Estadio Ciudad de México se quedaría con el récord de Pele.

Gilberto Mora también podría romper récord en la Selección Mexicana

El nombre del joven mexicano no sólo podría estar dentro de los récords de la FIFA, sino también de la Selección Mexicana, ya que se convertiría en el jugador más joven en el Mundial.

Hasta ahora, la marca le pertenece a Manuel Rosas quien debutó en el Mundial de Uruguay 1930 con 18 años.

“Una vez tuve un sueño”: Gilberto Mora agradece llamado a la Selección Mexicana

Luego de que Javier Aguirre presentó la lista de seleccionados mexicanos para el Mundial, Gilberto Mora utilizó sus redes sociales para agradecer el llamado y asegurar que el país merece estar en lo más alto del mundo.

“Una vez tuve un sueño: ‘Poder jugar con mi selección en un Mundial’”, fue como comenzó su mensaje en donde agradeció a su familia y se describió como “el más feliz”.

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