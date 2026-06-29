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Tengo señal en el celular pero no funciona: seguro te está fallando el APN de tu Samsung y Motorola, y así es como debes solucionarlo paso a paso

A veces el celular tiene señal pero no navega. En esos casos, muchas veces el problema es el APN, la configuración que le dice al teléfono cómo conectarse a la red de datos del operador. ¿Cómo solucionarlo?

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2 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

El APN (Nombre de Punto de Acceso) es la puerta de enlace entre el teléfono y el internet móvil del operador. En la mayoría de los equipos -incluidos Samsung y Motorola- se configura solo al insertar el chip, pero si el teléfono es liberado, importado o fue restablecido de fábrica, hay que capturarlo manualmente.

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¿Cómo configurar el APN en un Samsung o Motorola paso a paso?

La ruta para configurar el APN varía ligeramente entre marcas, pero la lógica es la misma en Android (el sistema operativo con el que cuentan marcas como Samsung y Motorola). El paso a paso es:

  1. Ir a Ajustes y entrar a Conexiones o Redes móviles
  2. Tocar Redes móviles y después Nombres de punto de acceso (APN)
  3. Tocar el botón + o Agregar para crear un perfil nuevo
  4. Capturar los datos de tu operador tal como aparecen en la tabla de valores
  5. Guardar
  6. Volver a la lista y seleccionar el APN que creaste
  7. Activar los datos móviles y reiniciar el teléfono
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El APN es la configuración que conecta el celular a la red de datos del operador en México. (Reuters)

¿Qué más tener en cuenta antes de configurar el APN en Samsung o Motorola?

Ya sea que el usuario tenga un smartphone Samsung o un Motorola, es importante que antes de configurar el APN confirme que tenga datos activos y que el modo avión esté desactivado.

Asimismo, es importante destacar que un dato erróneo, como un punto o una letra de más, impide la conexión, por lo que los valores deben capturarse exactamente como los proporciona el operador.

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