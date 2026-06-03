Ni Samsung ni Motorola: revelan el modelo de celular con mejor conexión wifi y sorprende a los usuarios

La conexión Wi-Fi 5GHz se ha convertido en el estándar para una navegación más rápida y estable en los dispositivos móviles. Por ese motivo, al adquirir un celular, saber cuáles son los mejores con esta tecnología es importante para comprar al más adecuado según tus intereses.

El sitio especializado en tecnología Kimovil elaboró un listado con los mejores celulares equipados con esta tecnología y el resultado sorprende: las marcas que dominan el top 5 no son ni Samsung ni Motorola.

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¿Cuál es el celular con mejor conexión Wi-Fi 5GHz según Kimovil en 2026?

De acuerdo con el ranking actualizado al 1 de junio de 2026, estos son los cinco mejores celulares con Wi-Fi AC (5GHz):

OnePlus 15 : el mejor valorado por su conectividad, prestaciones y diseño

: el mejor valorado por su conectividad, prestaciones y diseño OnePlus 15R

Realme GT8 Pro

POCO F8 Ultra

POCO X8 Pro Max

El OnePlus 15 encabeza la lista. Además de ofrecer conexión Wi-Fi AC de alta velocidad, destaca por sus prestaciones generales y su diseño. Kimovil lo señala como la opción más completa para quienes buscan un smartphone con rendimiento sobresaliente en conectividad.

¿Por qué importa tener Wi-Fi 5GHz en tu celular en México?

La banda de 5GHz ofrece una conexión más rápida y estable que la tradicional de 2.4GHz, especialmente en entornos con muchos dispositivos conectados a la misma red.

Para quienes trabajan desde casa, usan videollamadas o consumen contenido en alta definición, contar con esta tecnología en el celular marca una diferencia real en la experiencia diaria.

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