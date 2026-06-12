Qué significa y qué hacer si aparece un punto azul en la pantalla de mi Android

Los teléfonos Android comenzaron a mostrar una nueva señal relacionada con la ubicación del dispositivo: un punto azul en la pantalla. Esta herramienta permite saber cuándo una aplicación está utilizando ese permiso mientras se encuentra en funcionamiento.

La novedad forma parte de las medidas de privacidad incorporadas por el sistema operativo y tiene como objetivo que los usuarios puedan supervisar con mayor facilidad el acceso que las aplicaciones tienen a su información.

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¿Por qué aparece un punto azul en mi celular Android?

Según reportes de Android Authority, la alerta del punto azul ha comenzado a aparecer en los equipos que se actualizaron al sistema operativo Android 16 QPR3 Beta 1, dentro del ecosistema de Google, incluyendo modelos recientes como el Google Pixel 10a.

Consiste en mostrar un punto azul en la barra superior de tu Android, cuando una aplicación está usando la ubicación del celular. La señal puede encenderse y desaparecer conforme la app accede a este permiso.

De acuerdo con Google, las apps pueden solicitar permisos como ubicación, cámara o micrófono para realizar ciertas funciones, datos que la compañía considera sensibles. Por ello, Android permite revisar y modificar estos accesos desde el administrador de permisos.

¿Por qué las aplicaciones de Android usan tu ubicación?

Muchas aplicaciones piden acceso a la ubicación porque lo necesitan para funcionar mejor. Puede pasar con apps de mapas, clima, transporte, entregas o servicios cercanos, ya que usan ese dato para calcular rutas, mostrar lugares próximos o completar una solicitud.

Por eso, más que aceptar todos los permisos sin revisarlos, conviene preguntarse si ese acceso tiene sentido. Una app de mapas puede necesitar la ubicación para guiar un trayecto, pero una aplicación sin servicios cercanos quizá no requiere tenerla activa todo el tiempo.

Android se actualiza. A pesar de su reciente implementación, la función puede restringirse en cualquier momento. (Canva)

¿Es legal que una app rastree tu ubicación?

En México, una app puede pedir datos de ubicación, pero debe explicar para qué los usará. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares señala, en su artículo 6, que el uso de datos personales debe cumplir principios como consentimiento, información, finalidad y proporcionalidad.

Así, el punto no es solo que una app pida acceso a tu ubicación, sino que ese permiso tenga una razón clara y haya sido aceptado por el usuario. Si no parece necesario para el servicio, lo mejor es revisar el aviso de privacidad y limitar el acceso desde la configuración del celular.

¿Qué hacer si aparece el punto azul en tu Android?

En el caso de que desees restringir este acceso, Google recomienda entrar a Configuración, abrir Seguridad y privacidad o Privacidad, seleccionar Administrador de permisos y revisar el apartado de Ubicación. Ahí se puede ver qué aplicaciones tienen acceso todo el tiempo, cuáles solo pueden usarlo mientras están abiertas y cuáles no tienen permiso.

Una vez dentro del permiso de Ubicación, revisa la lista de aplicaciones y entra a las que no reconozcas o que no necesiten saber dónde estás. Desde ese apartado puedes cambiar el acceso a opciones como permitir siempre, permitir solo mientras se usa la app, preguntar cada vez o no permitir.

También es recomendable revisar si la aplicación necesita ubicación precisa o si basta con una aproximada. Este ajuste ayuda a limitar la información que comparte el dispositivo, sin bloquear funciones que sí pueden ser útiles.

¿Qué pasa en iPhone con la ubicación?

Actualmente, en iPhone no existe el mismo punto azul para avisar sobre la ubicación. Apple usa otros indicadores de privacidad: el punto naranja aparece cuando una app usa el micrófono y el punto verde cuando usa la cámara o la cámara junto con el micrófono.

Para la ubicación, Apple explica que iPhone muestra un ícono de flecha en la barra de estado o en el Centro de Control cuando una app utiliza los servicios de localización. Por eso, el punto azul debe entenderse como un aviso propio de algunos equipos Android.

Su llegada a celulares de otras marcas dependerá de las actualizaciones del sistema y de los calendarios de cada fabricante. Por eso, usuarios de Samsung, Xiaomi, Motorola u otros equipos Android podrían recibir esta herramienta de privacidad de manera gradual.

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