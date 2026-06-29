La trágica historia de Los Criollitos, 100 niños beisboleros mueren en los terremotos de Venezuela

La tragedia de los niños beisboleros que fallecieron tras los terremotos de Venezuela es una de las historias que conmocionan al mundo. Al menos 100 pequeñitos que integraban la organización Los Criollitos de La Guaira murieron tras los devastadores sismos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, una cifra que aún podría aumentar mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

Jhorny Sojo, presidente de Criollitos de La Guaira, confirmó esta lamentable noticia y explicó que el número corresponde a los reportes recibidos por las diferentes categorías de la organización. Sin embargo, advirtió que todavía existen decenas de niños desaparecidos y otros permanecen hospitalizados en centros médicos de Caracas.

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¿Qué le pasó a los niños beisboleros tras los terremotos de Venezuela?

El impacto de los terremotos llenó de luto al béisbol infantil venezolano. De acuerdo con los primeros reportes, la mayoría de los niños muertos por el terremoto en Venezuela pertenecían a la categoría Semilleros, integrada por pequeños de entre cuatro y cinco años de edad.

Sojo señaló que la situación es “una tragedia y un dolor descomunal” y aseguró que las cifras siguen actualizándose conforme las familias logran comunicarse con la organización.

Los Criollitos de Venezuela son una de las principales escuelas de formación de béisbol en el país y han sido semillero de cientos de peloteros durante décadas. La pérdida de tantos niños representa uno de los episodios más dolorosos para el deporte venezolano.

Continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes en La Guaira, Venezuela

Mientras familiares mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes, brigadas nacionales e internacionales continúan trabajando entre los edificios colapsados en La Guaira, considerada la zona cero del desastre, donde también se encuentran Los Topos, prestigiosos rescatistas mexicanos.

Las autoridades han informado que miles de personas permanecen desaparecidas y las cifras oficiales de víctimas continúan aumentando conforme avanzan los rescates.Hasta el momento, se contabilizan 1,400 fallecidos, 3,200 heridos y la impactante cantidad de más de 50,000 personas desaparecidas tras los terremotos de 7.2 y 7.5.

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