Venezuela vive su peor tragedia: suman más de 900 muertos y 3 mil heridos por terremotos

La emergencia en Venezuela sigue agravándose luego de los dos terremotos que sacudieron al país durante la jornada del pasado 24 de junio. Hoy se informó que el saldo ascendió a 920 muertos y 3 mil 360 heridos, mientras continúan las labores de rescate entre los edificios colapsados y las comunidades devastadas.

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En su mensaje oficial, Rodríguez calificó la situación como una “verdadera tragedia” y aseguró que las autoridades mantienen desplegados todos los recursos disponibles para atender a las víctimas y localizar a las personas que permanecen desaparecidas.

“Lamentamos informar que, en total, 589 personas han fallecido y 2,980 han resultado heridas. Sin embargo, decenas de personas han sido rescatadas con vida, lo que nos llena de alegría al poder reunirlas con sus familias y seres queridos”, señaló la mandataria interina venezolana.

#EnVideo📹| Presidenta (E) Delcy Rodríguez, presentó el balance de las primeras 34 horas de labores de rescate y atención a los ciudadanos tras los sismos de 7.2° y 7.5°.



Las cifras actuales son:



- 589 fallecidos.

- 2.980 personas heridas.

- Decenas de rescatados con vida,… pic.twitter.com/2zrH7HjJZM — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) June 26, 2026

Intensas labores de rescate tras terremotos en Venezuela

Equipos de emergencias trabajan para rescatar a los sobrevivientes tras las afectaciones por los sismos en Venezuela, sobre todo en Caracas. Equipos de rescate extranjeros y ayuda llegaron el viernes, casi dos días después de que dos devastadores terremotos arrasaran áreas dentro y alrededor de la capital, Caracas, obligando a los residentes a remover escombros para salvar a familiares, amigos y vecinos.

El gobierno venezolano estima que cientos de personas siguen atrapados y desaparecidos, además de las 589 muertes confirmadas y los 2980 heridos.

México llega a Venezuela para brindar ayuda tras sismos

Una delegación mexicana llegó a territorio venezolano para brindar ayuda humanitaria ante la tragedia que se vive en Venezuela. Se informó que hasta ahora, un total de 261 soldados del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional llegaron a la nación sudamericana. Además de que junto con ellos llegaron un total de18 perros rescatistas especializados en la localización de personas atrapadas.

¡BIENVENIDO México a Venezuela!



Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos. pic.twitter.com/te87ZvACvK — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

Intensas labores de rescate: Una carrera contra el tiempo en Venezuela

Mientras las cifras oficiales siguen aumentando, cada hora resulta crucial para encontrar sobrevivientes. Las imágenes de rescatistas removiendo toneladas de escombros y de familias esperando noticias evidencian la dimensión de una tragedia que ha conmocionado al país y a la comunidad internacional. Sin embargo, las labores han valido la pena ya que se han documentado los primeros rescates como el de un bebé.

🇻🇪 Esperanza en medio del dolor: un bebé fue rescatado con vida entre los escombros tras los #terremotos en #Venezuela [24/Jun/2026].



El rescate ocurrió en el estado de La Guaira, una de las regiones más devastadas por el doblete sísmico de 7.2 y 7.5 Mw. La propia comunidad… pic.twitter.com/nJ1i7yBMo6 — SASSLA (@SasslaMx) June 25, 2026

Más de 30 mil personas registradas como desaparecidas en sitio web habilitado tras sismos en Venezuela

Miestras tanto, un sitio web fue creado para recibir informes acerca de las personas desaparecidas y hasta la mañana de este viernes, ya tenía a más de 30 mil personas registradas.

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