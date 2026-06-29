VIDEO: Rescatistas mexicanos mantienen búsqueda de sobrevivientes entre los escombros en Venezuela

Equipos de emergencia trabajan contrarreloj para localizar personas atrapadas bajo edificios colapsados en La Guaira.
Rescatistas mexicanos participan con tecnología especializada para detectar señales de vida entre los escombros.
En las últimas horas, las labores internacionales han permitido rescatar con vida a varios sobrevivientes, incluidos menores de edad.
Las autoridades mantienen las tareas de búsqueda mientras disminuyen las posibilidades de hallar más personas con vida conforme avanzan las horas.