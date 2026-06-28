Lucas Trejo: La historia del futbolista argentino que perdió a su esposa e hijos tras los terremotos de Venezuela

Lucas Trejo, el futbolista argentino, que buscaba desesperadamente a su familia entre los escombros de un edificio de La Guaira, tras los terremotos de Venezuela, finalmente confirmó que los cuerpos sin vida de su esposa y sus dos pequeños han sido localizados.

La historia de esta familia se suma a la de cientos de venezolanos que lloran la pérdida de un ser querido tras el devastador movimiento telúrico que azotó la región de La Guaira. Te contamos los detalles del caso.

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¿Qué le pasó a la familia de Lucas Trejo tras los terremotos de Venezuela?

Tras los terremotos de 7.2 y 7.5 de magnitud ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela, el futbolista argentino Lucas Trejo comenzó a compartir videos a través de su redes sociales para solicitar ayuda para localizar a su familia.

El exdefensor del club hidalguense Zacatepec explicó que su esposa Yanina Maranella y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo, se encontraban en un inmueble en la zona de los sismos, en Playa Grande.

Lucas-Trejo-futbolista-argentino Lucas Trejo, el futbolista argentino que perdió a su familia en los terremotos de Venezuela. (Instagram)

“Nuestro edificio se derrumbó, espero que no estuvieran allí”, se leía en una de sus publicaciones del día de la tragedia.

Tras lo ocurrido, el futbolista se dirigió al complejo Cumanagoto para apoyar en la remoción de escombros con la esperanza de poder hallar a su esposa e hijos. Lamentablemente, los cuerpos sin vida de sus familiares fueron localizados 74 horas después de iniciada la búsqueda.

¿Quién es el futbolista argentino, Lucas Trejo?

Lucas Trejo, nació en Córdoba Argentina, y se encontraba viviendo en Venezuela debido a que formaba parte de la escuadra local Marítimo La Guaira, con quienes fichó en febrero pasado.

Trejo ha construido su carrera futbolística casi totalmente fuera de Argentina. Ha jugado en equipos de segunda división o no tan conocidos en Venezuela, Uruguay, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos y México, donde tuvo un breve paso por Zacatepec en 2020.

Sin embargo, Venezuela es el país donde más tiempo ha jugado defendiendo las camisetas de Portuguesa FC, Nueva Esparta, Zamora FC, Deportivo Táchira y Monagas SC.

Desafortunadamente, los terremotos de junio en Venezuela han dejado un saldo de 1,450 muertos y 3,150 heridos.

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