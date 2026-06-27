Lista de centros de acopio a nivel nacional para mandar ayuda a Venezuela tras terremotos

El pueblo de La Guaira, Caracas y Carabobo en Venezuela siguen sufriendo los estragos que generaron los terremotos magnitud 7.2 y 7.5 el pasado 24 de junio, por lo cual en entidades de la República Mexicana como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Nuevo León y más se han instalado centros de acopio para enviar ayuda humanitaria.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales y páginas oficiales, se anunciaron los principales lugares que están fungiendo como centros de acopio dentro del país, los cuales se mantendrán abiertos al menos por las próximas dos semanas.

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Centros de acopio en México para enviar ayuda a Venezuela

El principal lugar que está fungiendo como centro de acopio en el país es precisamente la Embajada de Venezuela en México, la cual se ubica sobre calle Schiller 326, Colonia Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo en la CDMX.

Sin embargo y más allá de este punto, se informó que hay centros de acopio en la Cruz Roja de los siguientes estados:

Edomex

Jalisco

Nuevo León

Puebla

Veracruz

Dentro de la misma capital de la República Mexicana, también se colocaron centros de captación de insumos en “Ayuda Venezuela” en la colonia Roma Sur, Topos Tlatelolco, y demás.

¿Qué se puede donar en los centros de acopio?

En caso de querer ser una de las personas en enviar ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos, es importante conocer qué es lo que sí se puede donar. Estos productos son:

Agua embotellada

Alimentos no perecederos

Leche en polvo

Barras energéticas

Sopas instantáneas

Casas de campaña

Lonas de plástico

Cobijas y mantas

Productos de higiene personal

Medicamentos

Alcohol

Gasas

Vendas

Toallas femeninas

Repelentes para insectos

Protector solar

Aumentan víctimas de terremotos en Venezuela

Es importante mencionar que en el último corte oficial emitido por las autoridades de Venezuela, se confirmó que la cifra de víctimas por los terremotos ascendieron a los más de 920 muertos.

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