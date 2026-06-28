Terremotos en Venezuela: Así es la tecnología de los Topos Mexicanos para encontrar personas bajo los escombros

Los minutos siguen transcurriendo y cada vez más se acaban las posibilidades de encontrar a personas con vida debajo de los escombros de los edificios colapsados en Venezuela. Por esa razón, la llegada de los Topos de México llenó de esperanza a los venezolanos.

Los Topos, el equipo de rescatistas voluntarios de México, aterrizó en el país sudamericano y, de inmediato, se dirigió a La Guaira, la zona más afectada por los devastadores terremotos del 24 de junio. Pero, ¿cómo trabaja este equipo de héroes mexicanos? Te contamos los detalles.

Los Topos mexicanos apoyan en la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela

El dolor, la tragedia y la devastación que viene después de un terremoto no es ajeno a los mexicanos. Por esta razón, el equipo de rescatistas mexicanos llamados Los Topos, de inmediato viajaron a Venezuela para apoyar con las labores de remoción de escombros y rescate.

🚨🇻🇪 La Guaira lucha contra el tiempo



La zona más devastada por los terremotos del 24 de junio sigue en labores de rescate.



Equipos de emergencia buscan sobrevivientes entre los escombros, mientras las réplicas complican las operaciones y aumenta el número de víctimas en… pic.twitter.com/l5IIXiPwCx — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 28, 2026

La zona más devastada por los terremotos del 24 de junio es La Gaira, es ahí donde los Topos de México se encuentran ahora mismo trabajando en labores de rescate, levantando el puño y pidiendo silencio para tratar de ubicar a posibles víctimas.

Así funciona la tecnología que usan los Topos de México para encontrar personas

El reportero Edgar Galicia, quien se encuentra en la zona de La Guaira, explicó que los rescatistas trabajan a contrarreloj en la zona para salvar con vida a niños que se encuentran atrapados en los escombros de un edificio. Por esta razón, los rescatistas hacen uso de tecnología de punta como son los detectores de pulsaciones cardiacas.

De acuerdo con el periodista este tipo de aparatos llamados “life locator” (detector de vida, por su traducción en inglés), son capaces de detectar sobrevivientes atrapados bao escombros después de desastres como terremotos, explosiones o derrumbes.

🚨 🇻🇪Esperanza entre los escombros



Rescatistas mexicanos trabajan contrarreloj en La Guaira, Venezuela, para salvar a dos niños con vida atrapados bajo los escombros tras los terremotos. Con un detector de pulsaciones cardíacas, el equipo ya logró hacer contacto con ellos y… pic.twitter.com/zjqO61xJ20 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 28, 2026

Según explica, estos dispositivos son capaces de detectar latidos del corazón a 12 kilómetros de profundidad. Gracias a ello, fueron localizados dos pequeños que se encuentran enterrados entre los escombros en La Guaira.

Esta es una de las zonas más afectadas tras los sismos, ya que los edificios que se derrumbaron son multifamiliares de hasta 15 o 16 plantas, que estaban completamente habitadas en el momento de los sismos.

¿Quiénes son los Topos de México?

Los Topos de México son una legendaria brigada de voluntarios especialistas en búsqueda, rescate y asistencia en situaciones de desastre a nivel nacional e internacional. Son reconocidos mundialmente por su experiencia en la localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas.

Este grupo de rescatistas voluntarios nació tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Tras la emergencia y la falta de respuesta por parte de las autoridades, que se vieron rebasadas por la tragedia, un grupo de civiles, socorristas y voluntarios comenzaron a excavar entre los escombros para rescatar a las personas atrapadas tras los derrumbes.

Por su labor incansable, pero sobre todo, por su habilidad para excavar y meterse entre túneles y grietas fueron bautizados como los Topos. El líder y fundador de la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca es Héctor Méndez, ampliamente conocido como “El Chino”, quien ya se encuentra en Venezuela.