Sismo de 4.6 en Venezuela: Caracas registra fuerte réplica a una semana de los terremotos

A poco menos de una semana del doblete sísmico en Venezuela, la mañana de este lunes 29 de junio de 2026 un nuevo temblor sacudió a Caracas y La Guaira poco antes de las 07:00 horas (tiempo local).

Con base en el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo fue de 4.6 de magnitud y se registró a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, lugar cercano a La Guaira.

Además, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas puntualizó que se trató de la réplica más fuertes desde los terremotos de la semana pasada, ya suman más de

“Acabamos de tener una réplica de moderada intensidad. No tenemos reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional”, explicó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

🚨Venezuela en crisis tras sismos.



-Mil 450 muertos.



-61 mil 858 desaparecidos.



-3 mil 238 heridos.



Fuente: Gobierno interino de Venezuela. pic.twitter.com/mUJtOs5zJv — Irving (@IrvingPineda) June 29, 2026

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Suman más de 1,400 personas muertas tras los sismos en Venezuela

Las autoridades de Venezuela, en su último balance oficial, estiman más de mil 700 personas fallecidas, así como cinco mil heridos, estos últimos se han sumado por decenas en los últimos días.

Hasta el momento, más de 21 naciones han enviado ayuda humanitaria y de rescate al país sudamericano, incluido México; no obstante, estos últimos trabajan contrarreloj debido a que ya pasó la “ventana crítica” de 72 horas para rescatar a personas con vida de los escombros, pero no se pierden las esperanzas.

ONU alerta por 50 mil desaparecidos tras los sismos en Venezuela

Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que, al menos, 50 mil personas se encuentran desaparecidas y 1.8 millones de personas siguen necesitando asistencia humanitaria tras los movimiento telúricos.

De esta última cifra, destacaron que 680 mil menores de edad se encuentran necesitando ayuda, además contabilizaron hasta el domingo 28 de junio a más de tres mil 200 familias damnificadas.

“Los daños a hospitales, escuelas y sistemas de agua agravan la situación de las familias afectadas, muchas de las cuales siguen fuera de sus hogares”, destacó UNICEF.

Finalmente, la agencia indicó que los daños en hospitales de La Guaira, Caracas, Carabobo, Aragua y Falcón están afectando la atención de niños y mujeres embarazadas.

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