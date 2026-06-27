¿Qué autos sí deben usar gasolina Premium y cuáles no la necesitan?

La gasolina Premium suele asociarse con un mejor desempeño del auto por su mayor costo frente a la gasolina regular o Magna. Sin embargo, elegir el combustible correcto depende únicamente de las características de cada motor y no siempre de pagar más por litro.

La clave está en un factor que determina qué tipo de gasolina necesita cada vehículo para funcionar correctamente: el octanaje.

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¿Qué autos sí necesitan gasolina Premium?

El octanaje mide la capacidad de la gasolina para resistir la presión dentro del motor antes de encenderse. En el caso de la Premium, ese nivel es más alto, por lo que ayuda a evitar que el combustible detone antes de tiempo y provoque el llamado “cascabeleo”, un ruido interno que, según la marca Toyota, se relaciona con el uso de un octanaje menor al recomendado.

Por lo general, este combustible se usa en motores más exigentes, siempre que el fabricante lo indique. Algunos ejemplos son:

Deportivos o de alto desempeño: Toyota GR Supra, Ford Mustang GT.

Toyota GR Supra, Ford Mustang GT. Vehículos de lujo: BMW X1, Mercedes-Benz GLE.

BMW X1, Mercedes-Benz GLE. Motores turbo: Mazda3 Turbo, Mazda CX-50 Turbo.

Mazda3 Turbo, Mazda CX-50 Turbo. Alta compresión o calibración deportiva: Toyota GR86, SEAT León FR, Volkswagen Jetta TSI.

Aun así, no todos los autos turbo o de lujo la requieren de forma obligatoria. La regla más segura no es la marca ni el precio del vehículo, sino la indicación del fabricante.

¿Qué autos no necesitan gasolina Premium?

La gasolina regular, también conocida como Magna, no es de menor calidad: simplemente está pensada para motores que no requieren alto octanaje. De acuerdo con Pemex, la Magna tiene 87 octanos y la Premium 91.

Este tipo de combustible suele usarse en vehículos de uso diario, pensados para ciudad, carretera y traslados familiares, como:

Sedanes compactos: Toyota Corolla, Honda Civic.

Toyota Corolla, Honda Civic. Autos urbanos: modelos que indiquen 87 octanos.

modelos que indiquen 87 octanos. SUV familiares: Mazda CX-5 con motor que acepte Regular.

Mazda CX-5 con motor que acepte Regular. Híbridos o e-POWER: Nissan Kicks Play e-POWER.

Es importante mencionar que la Premium no debe verse como una gasolina “mejor” para todos. Su función principal es resistir mejor la detonación en motores que trabajan con más presión, no mejorar cualquier motor de manera automática.

El tipo de gasolina no determina el funcionamiento de un vehículo. La Premium no debe verse como una gasolina “mejor” para todos. (Archivo)

¿Cuánto pagarías de más si usas un combustible no apto para tu vehículo?

La diferencia también se puede notar al llenar el tanque. De acuerdo con el reporte de Profeco del 22 de junio de 2026, el precio promedio nacional fue de $23.69 por litro para gasolina Regular y $28.47 para Premium.

Eso representa una diferencia aproximada de $4.78 por litro. En un tanque de 40 litros, cargar Premium en lugar de Regular costaría alrededor de $191 pesos más por llenado. Si el auto sí pide Premium, ese gasto ayuda a cuidar el desempeño del motor. Pero si el vehículo está hecho para usar regular, pagar más por litro no representa una ventaja clara.

¿Cómo saber qué gasolina debe usar tu auto?

De acuerdo con Pemex, lo más recomendable es revisar el manual del propietario u otros elementos donde se especifica el tipo de gasolina recomendada como el tapón del tanque o la etiqueta de especificaciones del vehículo.

Antes de llenar el tanque, busca frases como:

“Regular unleaded gasoline”

“Premium recommended”

“Premium required”

“91 octanos o superior”

“87 octanos o superior”

Si dice “Premium required”, lo mejor es no cambiar a regular. Si dice “Premium recommended”, el auto puede funcionar con menor octanaje, pero podría perder desempeño. Si indica regular, no es necesario pagar más por Premium.

¿Qué pasa si usas la gasolina equivocada?

Además del llamado “cascabeleo”, usar gasolina de menor octanaje en un motor que pide Premium también puede provocar menor rendimiento o pérdida de potencia.

En cambio, usar Premium en un auto que solo pide regular no suele causar daño, pero sí puede convertirse en un gasto innecesario. Antes de decidir por precio, color de la manguera o recomendación de terceros, lo más importante es revisar lo que pide el fabricante.

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