Nadie nos va a extrañar 2: ¿Qué fue el “Error de Diciembre” que marcó a México?

La serie de Prime Video, “Nadie nos va a extrañar”, ambientada en 1994, retrata la vida de un grupo de adolescentes mientras alrededor de ellos ocurren algunos de los acontecimientos que marcaron al país.

Sus creadoras han explicado que eligieron ese año precisamente porque México atravesaba un momento de fuertes cambios y conflictos, entre ellos los que terminarían desembocando en la crisis económica de diciembre.

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Por eso, cuando la historia toca el llamado “Error de Diciembre”, no se trata solamente de una referencia económica: es uno de esos episodios que ayudan a entender por qué aquella generación X creció en medio de tanta incertidumbre.

Pero, ¿qué fue el Error de Diciembre y por qué todavía se habla de él?

¿Qué fue el “Error de Diciembre” de 1994?

Para entender por qué el “Error de Diciembre” aparece en Nadie nos va a extrañar, hay que regresar a finales de 1994, cuando México estaba a punto de entrar en una de las crisis económicas más fuertes de su historia reciente.

Dicho de forma sencilla: el peso mexicano perdió rápidamente su valor frente al dólar y la economía del país entró en una crisis que terminó afectando los empleos, los negocios, los créditos y los ahorros de millones de personas.

Pero el problema no apareció de un día para otro, pues, durante los años anteriores, México había acumulado varios problemas económicos.

Había menos reservas internacionales, salía dinero del país y existían importantes compromisos financieros relacionados con el dólar; al mismo tiempo, la confianza de los inversionistas comenzó a disminuir.

El dólar subió y el peso perdió valor

Hasta ese momento, el gobierno mantenía al peso dentro de una banda de flotación frente al dólar; en pocas palabras, había un margen en el que podía moverse el precio del dólar y el gobierno intervenía para tratar de mantener cierta estabilidad.

El 20 de diciembre de 1994, el gobierno de Ernesto Zedillo amplió esa banda para permitir que el peso perdiera valor frente al dólar.

La medida no consiguió tranquilizar a los mercados, por el contrario, aumentó la incertidumbre y comenzó una fuerte salida de capitales.

Pocos días después, el gobierno tuvo que abandonar ese esquema y permitir que el peso flotara libremente, entonces vino uno de los golpes más fuertes: el dólar comenzó a subir rápidamente frente al peso y la moneda mexicana perdió una parte importante de su valor.

Para entenderlo fácilmente, si antes necesitabas alrededor de 3 pesos y medio para comprar un dólar, después de la crisis necesitabas muchos más.

Eso hizo que todo lo que México compraba del extranjero pudiera volverse más caro y el problema no se quedó en el precio del dólar.

Error de Diciembre 1994 La serie de Prime Video, “Nadie nos va a extrañar”, ambientada en 1994, retrata la vida de un grupo de adolescentes mientras alrededor de ellos ocurren algunos de los acontecimientos que marcaron al país. (Witthaya Prasongsin/Getty Images)

¿Por qué el “Error de Diciembre” afectó a los mexicanos?

Aquí es donde la crisis dejó de ser un asunto exclusivo de economistas y políticos y comenzó a sentirse en la vida cotidiana.

Imagina que una familia había comprado una casa o un automóvil a crédito, con la crisis, las tasas de interés aumentaron y muchas mensualidades se volvieron mucho más difíciles de pagar.

Para quienes tenían deudas relacionadas con el dólar, la situación era todavía más complicada: ahora necesitaban muchos más pesos para pagar la misma cantidad de dólares.

Las empresas también recibieron el golpe, algunas dependían de productos, maquinaria o materias primas provenientes del extranjero, que se encarecieron con la caída del peso.

Con créditos más caros, menos actividad económica y empresas con problemas financieros comenzaron los despidos y cierres de negocios.

México entró en una profunda recesión y durante 1995

Por eso, para muchas personas que vivieron aquella época, el “Error de Diciembre” no significa simplemente que el dólar subió.

Significó perder el empleo, no poder pagar una casa, cerrar un negocio o ver desaparecer los ahorros de años.

¿Por qué se llama “Error de Diciembre”?

El expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien había dejado la Presidencia apenas unos días antes, utilizó la expresión “Error de Diciembre” para cuestionar la manera en que el gobierno de Ernesto Zedillo manejó la crisis.

Salinas responsabilizó a la nueva administración por las decisiones tomadas durante los primeros días y sostuvo que el manejo de la situación había provocado que el problema se agravara.

Sin embargo, hay un punto importante: la crisis no comenzó el 20 de diciembre de 1994.

México ya venía acumulando problemas económicos durante los años anteriores, entre ellos estaban la salida de capitales, la reducción de las reservas internacionales y otros desequilibrios financieros.

Por eso, explicar toda la crisis como consecuencia de una sola decisión sería simplificar demasiado lo que ocurrió.

¿Por qué también se le conoce como “Efecto Tequila”?

La crisis mexicana tampoco se quedó dentro del país, cuando los inversionistas perdieron confianza en México, también comenzaron a mirar con preocupación a otras economías de América Latina que tenían características similares.

El nerviosismo financiero terminó afectando a otros mercados emergentes, ya que, fuera de México, esta crisis fue conocida como el “Efecto Tequila”, un término utilizado para describir cómo los problemas económicos de México terminaron teniendo repercusiones en otros países.

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