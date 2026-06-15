Los autos con mejor rendimiento de combustible en 2026

Ante la constante alza de precios en combustibles, una de las preocupaciones de los automovilistas es encontrar una opción que les permita ahorrar lo más que se pueda.

Por eso, si estás contemplando adquirir un nuevo auto este 2026, aquí te presentamos algunas opciones de autos que ofrecen un mejor rendimiento de combustible y que se encuentran disponibles actualmente en el mercado mexicano.

Chevrolet Onix 2026

Se trata de un sedán con un motor turbo eficiente de 1.0 litros y que genera 116 caballos de fuerza (HP). De acuerdo con datos oficiales del propio fabricante, este auto ofrece un rendimiento de combustible combinado de 31.6 km/l en su versión LS automática.

Se trata de la versión de entrada de transmisión automática, lo que lo convierte en una opción atractiva por un precio de $380,500.

Onix Chevrolet Onix 2026. (Chevrolet)

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Toyota Prius 2026

El híbrido por excelencia de Toyota, considerado como una de las opciones ideales para ciudades con tráfico denso.

En su ficha técnica, ofrece un rendimiento de combustible de 31.1 km/l, aunque pruebas de laboratorio realizadas por evaluadores técnicos especializados como J.D. Power indican que ofrece entre 24 y 25 km/l de rendimiento combinado.

El híbrido de Toyota cuenta con un motor 2.0 litros asistido eléctricamente, y tiene un precio de $514,700 en su versión de entrada.

Prius Toyota Prius 2026. (Toyota)

Suzuki Boostergreen (MHEV) 2026

Es un auto microhíbrido de Suzuki, capaz de ofrecer hasta 29.1 km/l de rendimiento combinado, de acuerdo con la propia marca japonesa. Tiene un motor de 1.2 litros con 3 cilindros asistido por un generador eléctrico ISG de 12V.

En su versión de entrada, tiene un precio de $359,990 con transmisión manual.

Swift Suzuki Swift Boostergreen 2026. (Suzuki)

Renault Kwid 2026

El auto de entrada de Renault ofrece un rendimiento de combustible combinado de 27.6 km/l gracias a su motor de 1.0 litros de 3 cilindros, atmosférico que produce 66 HP.

Hay que destacar que su bajo consumo de combustible se debe en gran medida gracias a su bajo peso, menor a una tonelada, y un cilindraje enfocado al ámbito urbano. En su versión inicial, tiene un costo de $251,50, lo que lo convierte en una opción sumamente económica.

Kwid Reanult Kwid 2026. (Renault)

Chevrolet Aveo Sedán 2026

De acuerdo con información oficial de la propia marca, este auto ofrece un rendimiento de combustible combinado de hasta 27.3 km/l en su versión inicial manual de 6 velocidades.

Cuenta con un motor de 1.5 litros de 4 cilindros capaz de producir 98 HP. Tiene un precio inicial de $328,500.

Aveo Chevrolet Aveo 2026. (Chevrolet)

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