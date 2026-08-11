Caso Octavio Ocaña: Familia del actor exige una suma MILLONARIA a policías implicados

El caso de Octavio Ocaña causó conmoción en México, pues se trataba de un actor muy querido por el público mexicano, quien desde muy pequeño trabajó en televisión. Tras varios años de ocurrido el asesinato del famoso en una carretera en Cuautitlán Izcalli, Edomex, su caso sigue abierto. Te contamos los detalles.

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Familia de Octavio Ocaña pide cifra millonaria por reparación de daños

La familia de Octavio Ocaña exige una reparación del daño por 17 millones 300 mil pesos tras la muerte del actor, ocurrida el 29 de octubre de 2021 en Cuautitlán Izcalli. En entrevista para Ventaneando, el abogado de la familia reveló que este monto corresponde a una estimación de lo que el actor habría generado durante su vida laboral.

El reclamo se suma al proceso judicial que ya tuvo un fallo importante. En diciembre de 2023, el expolicía Leopoldo Azuara de la Luz fue declarado culpable de homicidio doloso y abuso de autoridad. Posteriormente recibió una sentencia de 20 años y nueve meses de prisión.

Mientras que otro policía implicado que fue identificado como Gerardo permanece prófugo.

¿Por qué mataron a Octavio Ocaña?

El 29 de octubre de 2021, Octavio Ocaña circulaba en su camioneta por la autopista Chamapa-Lechería, cuando de pronto, comenzó a ser perseguido por policías municipales de Cuautitlán Izcalli. La persecución terminó cuando el actor chocó y, posteriormente,recibió un impacto de arma de fuego.

Con el paso de los meses surgieron diferentes versiones sobre la forma en que murió. Incluso se realizaron peritajes independientes solicitados por la familia, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que existió uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad por parte de policías municipales.

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