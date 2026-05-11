Es ley y te puede salir caro: Edomex multará a quienes tengan este peligroso hábito mientras cargan gasolina

Cargar gasolina parece un trámite sin riesgo, pero en el Estado de México hay un acto cotidiano que puede vaciarte la cartera en segundos. El Reglamento de Tránsito de Edomex prohíbe expresamente esta práctica dentro del área de despacho de combustible, y la sanción no es menor.

La Secretaría de Movilidad del Edomex sostiene que esta conducta concentra uno de los riesgos más altos en estaciones de servicio. El peligro es real y documentado por bomberos: un descuido basta para provocar una explosión que comprometa al conductor, al despachador y a otros usuarios. La multa apunta a corregir el hábito antes de que la tragedia obligue a hacerlo.

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El peligroso hábito al cargar gasolina que será motivo de multa en Edomex

El Artículo 90, fracción XX del Reglamento de Tránsito del Estado de México sanciona a los conductores que enciendan fósforos, encendedores o decidan fumar en el área específica de carga de combustible.

Los vapores que emana el combustible al despacharse son altamente inflamables. Una chispa mínima alcanza para detonar una reacción en cadena que arrasa con vehículos y personas en cuestión de segundos. La autoridad de tránsito mexiquense lleva años pidiendo conciencia sobre este punto.

A pesar de la señalización dentro de cada estación, muchos conductores siguen encendiendo cigarrillos al esperar el llenado del tanque. La fracción XX cubre cualquier fuente de ignición, no solo el cigarro: encendedores, fósforos o cualquier llama abierta entran en la prohibición. La sanción aplica al conductor responsable del vehículo en ese momento.

Los protocolos internos de las gasolineras también contemplan la suspensión inmediata del servicio si detectan la conducta. El despachador tiene la facultad de negarse a cargar combustible y de reportar el incidente. La multa de tránsito es solo una de las consecuencias posibles.

Un hombre cargando gasolina mientras fuma Fumar mientras cargás gasolina puede costarte hasta $2,346.20 pesos en Edomex. (Imagen ilustrativa)

¿Cuánto cuesta la multa por encender fuego en la gasolinera del Edomex en 2026?

La sanción contemplada en la fracción XX va de 16 a 20 UMA. Con la Unidad de Medida y Actualización vigente para 2026 fijada en $117.31 pesos, el rango económico se ubica entre $1,876.96 y $2,346.20 pesos. El monto exacto depende del criterio del agente y de la reincidencia del conductor.

Otras conductas vinculadas también tienen sanción dentro del mismo Reglamento. Hablar por teléfono celular mientras se carga gasolina y dejar el motor encendido durante el despacho son faltas frecuentes que también pueden generar observaciones por parte del personal o de la autoridad.

El cobro se realiza a través de los canales habituales de tránsito mexiquense. El conductor tiene plazo para pagar con descuento si liquida en los primeros días hábiles posteriores a la infracción. Pasado ese periodo, el monto se actualiza al valor pleno y puede acumularse a otros adeudos vehiculares.

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