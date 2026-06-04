Truco para comprar lavadora como experto: lo primero que mira PROFECO antes de recomendar un modelo

Comprar una lavadora es una inversión doméstica importante que puede desatar dudas en los consumidores: hay decenas de modelos en el mercado y elegir mal puede costarte caro, no solo en el precio inicial sino en consumo de energía, agua y reparaciones. Para evitar dudas, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) tiene un listado de aspectos a considerar antes de recomendar un modelo.

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¿Qué revisa la PROFECO antes de recomendar una lavadora en México?

En una evaluación reciente, la PROFECO analizó 13 modelos de lavadoras con capacidad de entre 19 y 22 kilos. Cada uno fue sometido a 11 pruebas distintas que cubren desde el rendimiento hasta la seguridad:

Capacidad de carga

Eficiencia de lavado

Eficiencia de enjuague

Eficiencia de centrifugado

Consumo de agua por ciclo

Consumo de energía por ciclo

Duración del ciclo de lavado

Acabados

Seguridad eléctrica

Información al consumidor

Instructivo y garantía

PROFECO también evaluó el tipo de carga (frontal o superior), el tambor, el impulsador, el agitador o el infusor, según el modelo.

lavadora Antes de comprar una lavadora, se recomienda verificar el periodo de garantía y la ubicación del servicio al cliente. (ChatGPT)

¿Qué más deberías revisar antes de comprar una lavadora en México?

Además de tener en cuenta los factores que analiza PROFECO al evaluar una lavadora, existen otros factores prácticos que conviene revisar antes de decidirte por un electrodoméstico:

Espacio que ocupará el aparato: mide dónde va a ir la lavadora antes de comprar. Ten en cuenta que requiere suministro de agua fría, salida para el agua usada y espacio para abrir la puerta.

mide dónde va a ir la lavadora antes de comprar. Ten en cuenta que requiere suministro de agua fría, salida para el agua usada y espacio para abrir la puerta. Tamaño de carga: a mayor capacidad, mayor precio. Elige según tus necesidades reales, no las ideales.

a mayor capacidad, mayor precio. Elige según tus necesidades reales, no las ideales. Consumo energético: calcula los kilovatios hora por año. Un menor consumo puede representar un ahorro importante en el recibo de luz.

calcula los kilovatios hora por año. Un menor consumo puede representar un ahorro importante en el recibo de luz. Consumo de agua: una lavadora de gran capacidad usada a medio llenar gasta más de lo necesario.

una lavadora de gran capacidad usada a medio llenar gasta más de lo necesario. Periodo de garantía: verifica cuánto tiempo cubre el fabricante y qué incluye.

verifica cuánto tiempo cubre el fabricante y qué incluye. Servicio al cliente: investiga dónde queda el centro de servicio más cercano antes de comprar, no después de que algo falle, de manera de poder acceder al servicio de reparación en caso de averías.

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