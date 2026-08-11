¡El iOS 27 Beta 5 ya está aquí! Estas son las nueva funciones que llegan al iPhone

Apple liberó iOS 25 Beta 5 para desarrolladores, una nueva versión de prueba que prepara el camino para el próximo gran salto el sistema operativo del iPhone. La actualización, identificada con la compilación24a5408d, incorpora ajustes en Siri, el diseño y las herramientas de búsqueda.

Aunque todavía se trata de una versión Beta, los cambios permiten anticipar algunas de las novedades que Apple está afinando antes de lanzamiento definitivo de iOS 27,

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¿Qué cambia en Siri con iOS 27 Beta 5?

Uno de los principales cambios están en Siri, que ahora incorpora nuevos controles para modificar el ritmo y la expresividad de determinadas voces, incluida la variante de inglés británico. También se modificó la configuración de las respuestas del asistente.

Estas mejores forman parte de trabajo de Apple para desarrollar una Siri más capaz mediante Apple Intelligence, con funciones orientadas a comprender mejor el contexto del usuario y trabajar con información y acciones entre diferentes aplicaciones.

iOS 27 Beta 5 makes opening Spotlight Search way smoother. pic.twitter.com/g4TzI2d25u — Beta Profiles (@BetaProfiles) August 11, 2026





¿Qué cambios tendrá el diesño del iPhone?

La Beta también introduce nuevos íconos para aplicaciones como Ajustes, Safari y Siri, además de modificaciones en elementos de la interfaz, las barras de cobertura y algunas pantallas del sistema.

Apple continúa refinando Liquid Glass, el lenguaje visual introducido con iOS 26, que utiliza transparencia, reflejos y efectos de profundidad para modificar la presencia de controles, íconos y navegación.

¿Qué novedades llegan a la búsqueda con iOS 27 Beta 5?





iOS 27 Beta 5 añade una sección denominada “Antes de Buscar” desde donde el usuario puede controlar las sugerencias que aparecen antes de realizar una consulta, incluidos accesos directos, aplicaciones recomendadas y búsquedas recientes.

La Beta 5 todavía no es una versión final. Apple continuará realizando ajustes y corrigiendo errores antes de lanzamiento público del iOS 27; ¿Cuál es de estos cambios te gustaría probar primero en tu iPhone?

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