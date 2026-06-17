Comprar un auto es una inversión importante, sobre todo si se toma en cuenta que más allá del costo del auto, también requerirá de servicios para mantenerlo en las mejores condiciones posibles.

Si tienes contemplado adquirir un auto nuevo, en adn Noticias te presentamos las cinco opciones más económicas, de acuerdo con datos de las páginas oficiales de sus respectivos fabricantes.

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Nissan March

El subcompacto de Nissan es uno de los favoritos del público mexicano no solo por su practicidad, sino también porque resulta ser un auto sumamente económico en cuanto a servicios se refiere.

Según datos oficiales de Nissan Mexicana, el servicio de los primeros 10 mil kilómetros tiene un precio de $2,415, lo que lo convierte en una de las opciones más baratas del mercado.

El servicio de los 20 mil kilómetros sube un poco, hasta los $3,235, pero se mantiene como una de las opciones más económicas disponibles para el consumidor mexicano.

March Nissan March 2026. (Nissan)

Nissan Versa

El Nissan Versa también se mantiene como uno de los autos más económicos en cuanto a servicios se refiere, y prueba de ello es que su servicio de 10 mil kilómetros tiene un precio de $2,630.

En el caso del servicio de los 20 mil kilómetros, el costo del servicio aumenta a $3,570.

Versa Nissan Versa 2026. (Nissan)

Mitsubishi Mirage G4

El subcompacto japonés también se mantiene como una de las opciones más económicas, no solo en cuanto a precio, sino también en cuestiones de servicios.

Con un precio de $2,749 en el servicio de 10 mil kilómetros y de $3,490 en el de 20 mil, se mantiene como una opción atractiva para quien busca de un auto rendidor y con bajo costo de mantenimiento.

Mitsubishi Mitsubishi Mirage G4 2026.

Hyundai Gran i10

El subcompacto de la marca coreana es una de las opciones más económicas en relación costo-beneficio, pues tiene de los servicios más baratos en el mercado mexicano.

El servicio de los 10 mil kilómetros tiene un precio de $3,199, mientras que el de 20 mil disminuye a $2,799.

Hyundai Hyundai Grand i10 2026. (Hyundai)

Renault Kwid

La SUV más pequeña de Renault también se mantiene como una opción sumamente atractiva para las personas que buscan un auto económico de mantener.

Con un precio de $3,379 en el servicio de 10 mil kilómetros y de $4,079 en el de 20 mil, este auto se mantiene como uno de los más económicos no solo de precio, sino también en cuestiones de mantenimiento.

Kwid Renault Kwid 2026.

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