Invita a las Guerreras K-Pop a tu fiesta de cumpleaños temática: precios y paquetes

Si tu hija o hijo es fan de Las Guerreras K-Pop, entonces, invítalas a su próxima fiesta de cumpleaños temática muy al estilo Demon Hunters. ¿Te interesa? En adn Noticias, te contamos cómo puedes llevar a estas famosas guerreras a tu casa, para que canten juntos el tema Golden.

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¿Cómo son los cumpleaños de Las Guerreras K-Pop?

Si tus fiestas de cumpleaños eran especiales, ahora imagínate cómo van a brillar con la presencia de las Guerreras K-Pop, quienes son expertas en cazar demonios, pero también en poner a cantar y a bailar a todo el mundo.

Los cumpleaños con las Guerreras K-Pop se vuelven todo un suceso como si se tratara de un verdadero concierto de pop, porque además, los personajes favoritos de tus hijos van a animar su pastel y fotos. Lo único que debes hacer es conseguir decoración y un pastel de cumpleaños temático.

Las Guerreras K-Pop van a tu fiesta de cumpleaños si vives en: CDMX, Edomex, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Querétaro.

¿Cuánto cuestan los paquetes del show de las Guerreras K-Pop?

Invitar a Rumi, Mira y Zoey a tu fiesta de cumpleaños es más sencillo de lo que te imaginas, lo único que debes hacer es elegir el paquete que se ajuste a tu presupuesto y comunicarte para agendar la fecha. Los paquetes disponibles y precios son los siguientes:

3 personajes: $3,400 pesos

4 personajes:$3,800 pesos

5 personajes: $4,200 pesos

6 personajes: $4,600 pesos

7 personajes: $5,000 pesos

8 personajes: $5,400 pesos

9 personajes: $5,800 pesos

OJO: Los personajes disponibles son: Rumi, Zoey, Mira, Jinu, Baby, Romance, Mystery, Abbi y Derpy. ¿Cuáles son los favoritos de tus peques?

Una vez que elijas el paquete adecuado para tu fiesta de cumpleaños con temática de Las Guerreras K-Pop, entonces comunícate a los teléfonos de DM producciones: 55 2965 9148 y 55 2102 5512.

¿Quiénes son Las Guerreras K-Pop?

Las Guerreras K-Pop son los personajes principales de HUNTR/X, un grupo musical ficticio de la popular película animada de Sony Pictures Animation. Ellas son estrellas del pop en el escenario y cazadoras de demonios en secreto.

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