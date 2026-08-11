Motorola remata el Edge 70 Fusion de 256 GB: la oferta tiene $3,000 de descuento por el regreso a clases y vence el 19 de agosto de 2026

El celular Motorola Edge 70 Fusion está en promoción por el regreso a clases en el sitio web oficial de la marca con un descuento de $3,000 y un precio final de $7,999 pesos. La oferta forma parte de las promociones de Motorola México vigentes hasta el 19 de agosto de 2026.

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¿Cuánto cuesta el Motorola Edge 70 Fusion y cuándo vence la promoción?

Según un comunicado de Motorola México, el Edge 70 Fusion bajó de $10,999 a $7,999 pesos, un descuento de $3,000. Esta promoción corresponde a la segunda etapa de las ofertas de regreso a clases de la marca, vigente del 6 al 19 de agosto de 2026, y está disponible en motorola.com.mx, Motorola Stores y distribuidores autorizados en todo México.

Además de la rebaja, Motorola ofrece hasta 18 meses sin intereses y hasta 24 meses sin intereses con Citibanamex. Además, la oferta incluye envío gratis y 2 años de garantía.

Motorola lanzó esta oferta especial considerando que el inicio de un nuevo ciclo escolar trae consigo nuevos desafíos, proyectos y metas, y que el smartphone se ha convertido en una herramienta indispensable tanto para estudiantes como para profesores, ya sea para tomar apuntes, organizar la agenda, crear contenido para presentaciones, mantenerse comunicados o disfrutar de momentos de entretenimiento.

La marca destacó que sus equipos, en general, integran procesadores optimizados y memorias ampliables para trabajar en multitarea, baterías de gran autonomía con carga rápida, pantallas de alta resolución con tasa de refresco elevada, sonido Dolby Atmos para audio envolvente, y diseños resistentes con protección contra salpicaduras.

¿Qué características tiene el Motorola Edge 70 Fusion?

De acuerdo con el sitio oficial de Motorola, el Edge 70 Fusion permite tomar fotos de nivel profesional en cualquier momento y entorno gracias a su sensor principal Sony LYTIA de 50 MP, que “ofrece detalles nítidos, colores y tonos de piel validados por Pantone”, así como videos 4k con alta nitidez.

Su batería de 5200 mAh4 permite trabajar con el celular durante horas sin inconvenientes. Además, con la carga TurboPower de 68 W², puedes recargar el celular en 10 minutos.

Otras especificaciones técnicas del Motorola Edge 70 Fusion disponible con rebaja por el inicio de clases incluyen:

Almacenamiento interno: 256 GB

Memoria RAM: 8 GB (física) + hasta 16 GB (RAM Boost) con elección automática a través de IA

(física) + hasta 16 GB (RAM Boost) con elección automática a través de IA Sistema Operativo: Android 16.0

Resistencia al agua

Pantalla: 6.78″, tipo pOLED (4 curved) 1.5K

Protección Corning® Gorilla® Glass 7i

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