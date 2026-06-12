WhatsApp deja sin servicio a estos celulares: cómo saber si el tuyo está en la lista

Si tienes un teléfono Android antiguo, es momento de revisar su versión de sistema operativo, ya que a partir del 8 de septiembre, WhatsApp solo será compatible con dispositivos que cuenten con Android 6 o una versión posterior.

La medida forma parte de una actualización de los requisitos técnicos de la aplicación y podría dejar sin acceso al servicio a algunos equipos que ya no reciben actualizaciones.

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¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, la aplicación dejará de funcionar en celulares Android con versiones anteriores a Android 6.0. Este cambio afectará principalmente a equipos que todavía operan con Android 5.0 o Android 5.1.

La medida también alcanzará a WhatsApp Business, por lo que no solo impactará a usuarios personales, sino también a pequeños negocios que atienden pedidos, citas o clientes desde un celular antiguo.

En iPhone, el requisito oficial es distinto: WhatsApp mantiene compatibilidad con equipos que tengan iOS 15.1 o versiones posteriores.

Revisa tu sistema operativo. En caso de contar con un sistema operativo anterior al 6.0, será necesario tomar medidas para evitar la perdida de tu cuenta. (Dado Ruvic/REUTERS)

¿Cómo saber si mi celular tiene Android 6?

La forma más rápida de revisar la versión del sistema es entrar a la configuración del teléfono. En la mayoría de los celulares Android, la ruta es:

Ajustes

Acerca del teléfono o Información del teléfono

Versión de Android

Si aparece Android 6, 7, 8, 9 o una versión más reciente, el equipo cumple con el nuevo requisito de WhatsApp.

Además, si tu celular está entre los equipos afectados, WhatsApp podrá mostrar una alerta al abrir la aplicación para avisar sobre el fin del soporte. Ese mensaje funcionará como recordatorio para actualizar el sistema o migrar la cuenta antes del cambio.

Antes de cambiar de equipo, conviene revisar si hay alguna actualización disponible. Para hacerlo, entra a:

Ajustes

Sistema

Actualización del sistema

El nombre del menú puede variar según la marca, pero normalmente se encuentra dentro de la información general del dispositivo.

¿Qué hacer antes de perder WhatsApp?

Si el teléfono ya no recibe actualizaciones, lo más importante será hacer una copia de seguridad antes de migrar la cuenta. Desde WhatsApp, la ruta es:

Ajustes

Chats

Copia de seguridad

Guardar en Google Drive

Al instalar WhatsApp en otro celular, será necesario usar el mismo número telefónico y la misma cuenta de Google vinculada a la copia. De lo contrario, el historial de chats podría no aparecer al momento de restaurar la información.

¿Por qué WhatsApp cambia sus requisitos?

WhatsApp no solo actualiza sus requisitos por nuevas funciones. También lo hace porque los celulares más antiguos dejan de recibir mejoras que corrigen fallas del sistema y ayudan a proteger la información del usuario.

Con el tiempo, algunas versiones de Android ya no pueden sostener el mismo ritmo de la aplicación. Esto puede afectar llamadas, mensajes, copias de seguridad, herramientas de privacidad y funciones para negocios, sobre todo cuando el equipo ya no recibe soporte del fabricante.

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