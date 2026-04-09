María Aperador, influencer en ciberseguridad: “Tu teléfono Android envía datos cada 4 minutos y medio a Google, tu información no está segura”

Tu teléfono envía información personal a Google cada cuatro minutos y medio. La especialista en ciberseguridad María Aperador lo dejó en claro: “Este teléfono Android envía datos a Google cada 4 minutos y medio, incluso cuando está en reposo, incluso cuando hemos desactivado la opción de compartir datos”.

El Trinity College de Dublín puso números a la alerta. El investigador Douglas Leith configuró un dispositivo al mínimo y lo abandonó sobre la mesa. En 12 horas, el aparato despachó casi un megabyte a los servidores de la compañía. “1 MB de texto son miles y miles de líneas de registro sobre vuestro dispositivo, vuestra ubicación y vuestra identidad”, advierte Aperador. Un iPhone bajo las mismas condiciones apenas generó 52 KB. La brecha es de veinte veces más tráfico desde tu pantalla.

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¿Por qué tu teléfono Android recolecta información sin permiso explícito?

El ecosistema opera bajo una lógica de extracción continua. Los datos viajan a subastas en milisegundos donde miles de anunciantes pujan por tu perfil. Y el sistema tiene una trampa silenciosa: no necesitas ganar la puja para quedarte con los registros. “Hay empresas que participan en estas subastas a propósito, pujan a cero euros solo para recibir y acumular vuestra información”, explica la creadora. Casos como MobileWalla, sancionada por etiquetar a mujeres en clínicas de fertilidad, demuestran que la recolección ya cruzó la línea teórica.

El dispositivo clasifica por defecto cinco bloques de datos:



Actividad digital: búsquedas, tiempo en apps y compras en tiendas oficiales.

búsquedas, tiempo en apps y compras en tiendas oficiales. Geolocalización: rastreo por WiFi, antenas y Bluetooth aunque apagues el GPS.

rastreo por WiFi, antenas y Bluetooth aunque apagues el GPS. Comunicaciones: registro de llamadas, duración y hash de mensajes.

registro de llamadas, duración y hash de mensajes. Identidad de hardware: IMEI y número de serie inmutables.

IMEI y número de serie inmutables. Perfil de intereses: edad, género, hábitos familiares y preferencias deportivas.

Cómo configurar tu Android para detener el rastreo constante

Blindar el equipo toma minutos. Aperador detalla ocho pasos concretos, desde borrar el identificador publicitario en Ajustes > Seguridad y Privacidad > Anuncios, hasta inyectar un DNS privado que filtra trackers a nivel de sistema. En México, donde el INAI ya multó a plataformas por transferir datos sin consentimiento, revisar estos menús deja de ser opcional. “Cada ajuste desactivado es una victoria”, apunta. No hace falta tirar la toalla ni cambiar de ecosistema; solo vale la pena checar la configuración antes de que el algoritmo arme otro perfil completo.

La privacidad absoluta en un sistema conectado resulta casi inalcanzable, pero reducir la exposición sí depende de ti. Mientras las plataformas sigan monetizando la atención, tu Android continuará ofreciendo fragmentos de tu rutina diaria.