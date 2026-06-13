Android y iPhone por fin se entienden: esta es la función que ya puedes usar para pasar archivos sin descargar nada

Durante años, AirDrop operó como un ecosistema cerrado exclusivo de Apple: solo los dispositivos de la compañía podían usarlo entre sí. Eso cambió cuando Google integró en Quick Share (su herramienta de transferencia de archivos para Android) la capacidad de comunicarse con iPhone, iPad y Mac. Ahora, los usuarios de ciertos modelos Android pueden enviar archivos directamente a dispositivos Apple sin instalar ninguna aplicación adicional.

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¿Qué teléfonos Android son compatibles con AirDrop de iPhone?

La compatibilidad arrancó con modelos de Google y Samsung y se ha extendido a otras marcas. Algunos de los dispositivos que ya soportan la función son:

Google Pixel:

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10a

Samsung:

Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra

Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7

Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra

Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6

Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra.

Un dato a tener en cuenta es que, en Samsung, la función llega a través de la actualización a One UI 8.5, por lo que algunos modelos anteriores también pueden acceder si actualizan su sistema operativo.

Otras marcas como Oppo y Vivo también han habilitado la función. Particularmente en los modelos Find X9 Ultra (Oppo) y X300 Ultra (Vivo).

OPPO Find X9 5G Oppo y Vivo se sumaron a la lista de marcas Android compatibles con AirDrop de Apple. (OPPO)

¿Cómo activar la compatibilidad con AirDrop en un Android paso a paso?

El proceso para activar la compatibilidad con AirDrop desde un Android es sencillo. Este es el paso a paso:

Ir a Ajustes Entrar en Quick Share Activar la opción “Compartir con dispositivos Apple”

Hecho eso, el proceso para enviar un archivo es el habitual: seleccionar la foto, video o documento, pulsar el botón de compartir, elegir Quick Share y seleccionar el dispositivo Apple que aparezca en la lista.

Además, versiones filtradas del sistema One UI 9 de Samsung muestran una función llamada ‘Tap to share’, que permitirá compartir archivos de manera sencilla con solo acercar la parte superior del teléfono al otro dispositivo, lo que activa automáticamente la transferencia.

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