Google Maps se renueva con nuevo modo 3D y más IA

¿Cuántas veces has cruzado la calle equivocada porque Google Maps no fue lo suficientemente claro? Google acaba de anunciar su actualización más ambiciosa en más de diez años, integrando sus modelos de inteligencia artificial Gemini directamente en la experiencia de navegación. Esta vez, la promesa es que nunca más tengas que frenar en seco en una esquina sin saber si esa era tu calle o la siguiente.

The Maps driving experience is also evolving with Immersive Navigation, featuring clearer visuals and intuitive guidance. You’ll be able to see the buildings, overpasses and terrain around you in a vivid 3D view, made possible with help from Gemini models.



Con más de 2,000 millones de usuarios activos al mes, Google Maps es la app de navegación más usada del planeta. Y esta actualización cambia de raíz cómo funciona.

El mapa ahora cobra vida con una vista 3D que refleja edificios, pasos elevados y el terreno real a tu alrededor. Cuando te acercas a una intersección, la app resalta carriles, cruces peatonales, semáforos y señales, justo antes de que necesites decidir.

Eso es posible gracias a Immersive Navigation, la nueva función que usa modelos Gemini para analizar imágenes frescas de Street View y fotos aéreas. El resultado: una representación precisa de lo que hay en tu ruta, desde un edificio emblemático hasta una mediana que podría confundirte si no la ves venir.

La guía de voz también cambió. En lugar de instrucciones frías, escucharás algo como: "Pasa esta salida y toma la siguiente hacia Illinois 43 Sur", con un visual que resalta exactamente lo que debes hacer. Ese nivel de detalle elimina los errores más comunes al conducir en ciudades desconocidas.

Immersive Navigation ya está disponible en Estados Unidos para iOS y Android, y llegará próximamente a CarPlay, Android Auto y autos con Google integrado.

Antes de salir, también puedes previsualizar tu destino con imágenes de Street View. Al llegar, la app señala la entrada del edificio y el estacionamiento más cercano. Ya no más dar vuelta a la manzana buscando la puerta correcta.

La IA llega a Google Maps con "Ask Maps", la nueva función conversacional

Ask Maps es la otra gran novedad de esta actualización de Google Maps. Funciona como una conversación: le preguntas a la app como si le hablaras a alguien que conoce bien la ciudad, y ella responde con recomendaciones personalizadas.

¿Quieres cargar tu teléfono sin esperar cola en una cafetería? ¿Buscas una cancha de tenis pública con iluminación esta noche? Ask Maps lo resuelve en segundos, analizando información de más de 300 millones de lugares y las contribuciones de más de 500 millones de colaboradores en todo el mundo.

Las respuestas también se adaptan a tu historial. Si antes buscaste restaurantes veganos, la app filtra sus sugerencias con ese criterio sin que tengas que aclararlo cada vez.

Las funciones de inteligencia artificial que llegan con esta actualización son:

Recomendaciones conversacionales basadas en tu historial y lugares guardados

basadas en tu historial y lugares guardados Planificación de itinerarios con horarios, tiempos estimados y consejos de la comunidad

con horarios, tiempos estimados y consejos de la comunidad Reservas directas desde la app sin salir de la conversación

desde la app sin salir de la conversación Alertas en tiempo real sobre construcciones, accidentes y cambios de tráfico

sobre construcciones, accidentes y cambios de tráfico Comparación de rutas con detalles sobre peajes y tiempo de recorrido

Ask Maps ya está disponible en Estados Unidos e India para Android e iOS, con la versión de escritorio en camino.

Cada segundo, Google Maps incorpora más de 5 millones de actualizaciones de tráfico en todo el mundo. Si ya usas la app a diario, esta actualización no es opcional: es el tipo de mejora que se siente desde el primer uso. Actualiza la app hoy y activa Immersive Navigation antes de tu próximo trayecto, especialmente si conduces en ciudades que no conoces bien.