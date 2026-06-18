Xiaomi 17T y 17T Pro llegan a México: precios, especificaciones y qué los diferencia

Xiaomi presentó en México los nuevos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, la primera generación de la Serie T en ofrecer dos tamaños distintos. La novedad más importante de esta línea es que ambos modelos comparten por primera vez la cámara Leica telefoto con zoom óptico 5x, algo que antes solo tenía el modelo Pro.

Ya están disponibles en la tienda en línea de Xiaomi y en distribuidores como Amazon México, Mercado Libre, TikTok Shop, Liverpool y Coppel. Estos son sus valores y especificaciones.

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¿Cuánto cuestan el Xiaomi 17T y 17T Pro en México y qué incluyen en su lanzamiento?

Según se lee en la página oficial de la marca, los precios de los nuevos modelos de Xiaomi en México son:

Xiaomi 17T 12/256 GB: $14,999 pesos

$14,999 pesos Xiaomi 17T 12/512 GB: $15,999 pesos

$15,999 pesos Xiaomi 17T Pro 12/512 GB: $20,999 pesos

$20,999 pesos Xiaomi 17T Pro 12 GB/1 TB: $22,499 pesos

Por promoción de lanzamiento, la compra del Xiaomi 17T incluye un altavoz Bluetooth Xiaomi Sound y audífonos Redmi Buds 8 Pro. La del 17T Pro incluye una tablet Redmi Pad 2 de 9.7 pulgadas y audífonos Xiaomi Buds 6.

¿En qué se parecen y en qué se diferencian el Xiaomi 17T y el 17T Pro?

El punto de partida de ambos modelos es el mismo: pantalla AMOLED 1.5K con brillo pico de 3,500 nits, HDR10+, Dolby Vision y protección Gorilla Glass 7i. El 17T mide 6.59 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, mientras el 17T Pro sube a 6.83 pulgadas y 144 Hz. En procesador, el 17T integra el Dimensity 8500 Ultra y el Pro trae el más potente Dimensity 9500. Los dos corren HyperOS 3 con 12 GB de RAM.

En cámaras, ambos comparten la triple cámara con lentes Leica Summilux: cámara principal de 50 MP, telefoto Leica de 50 MP con zoom óptico 5x y hasta 120x con inteligencia artificial, y ultra gran angular de 12 MP con 120°. La diferencia está en el sensor principal (Light Hunter 800 en el 17T y el más avanzado Light Hunter 950 en el Pro) y en que el 17T Pro agrega grabación cinematográfica en 4K a 60fps con el telefoto.

La batería también crece con el tamaño: el 17T tiene 6,500 mAh con carga de 67W, mientras el 17T Pro alcanza 7,000 mAh con carga de 100W y carga inalámbrica de 50W. Los dos permiten cargar otros dispositivos de forma reversible hasta 22.5W.

En conectividad, ambos tienen 5G, IP68, sensor de huellas en pantalla, Bluetooth 6.0, NFC e infrarrojo. El 17T incluye Wi-Fi 6E y el Pro sube a Wi-Fi 7. Un dato adicional: el Xiaomi 17T es el primer modelo de la marca compatible con AirDrop del iPhone.

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