Halo: Campaign Evolved ya tiene fecha de lanzamiento para Xbox, PC y PlayStation 5

Halo Studios confirmó que Halo: Campaign Evolved llegará el 28 de julio de 2026 a las consolas de los gamers. Estará disponible en Xbox Series X|S, Xbox PC, Steam y PlayStation 5, con cross-play y cross-progression entre todas las plataformas.

El juego es una reconstrucción completa de la campaña original de Halo: Combat Evolved con gráficos en alta definición, cinemáticas mejoradas, tres nuevas misiones y una galería expandida de armas, vehículos y enemigos.

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¿Qué incluye Halo: Campaign Evolved y qué lo diferencia del juego original?

“Estamos emocionados de mostrar la historia de Halo: Campaign Evolved, un homenaje fielmente refundido pero modernizado a uno de los mayores viajes del mundo de los videojuegos”, lanzó la empresa desarrolladora en su sitio web. Además de ofrecer la historia que lo inició todo, la compañía promete nuevas incorporaciones y sorpresas.

Además de la campaña original de 10 misiones completamente reconstruida, el juego suma Operación: METEORITE, un arco argumental de tres misiones nuevas desarrollado en colaboración con el escritor de ciencia ficción Troy Denning. La historia transcurre un año antes de los eventos del primer juego y sigue al Jefe Maestro y al Sargento Avery Johnson en una operación clandestina del UNSC a bordo de una nave de investigación del Covenant.

El juego, que estará disponible en Xbox, también incorpora armas adicionales de la serie Halo, nuevos tipos de enemigos, el modo Campaign Remix con Skulls que modifican la jugabilidad, y co-op en línea para hasta cuatro jugadores con pantalla dividida para dos en consola.

Estará incluido desde el día uno en Game Pass Ultimate y PC Game Pass, y es compatible con Xbox Play Anywhere para jugar en consola y PC sin costo adicional.

¿Cuándo inicia la preventa de Halo: Campaign Evolved y qué ediciones hay disponibles?

Las preventas ya están disponibles en Xbox, Steam y PlayStation. Todas las ediciones incluyen la campaña completa con las 13 misiones. Quienes reserven cualquier edición reciben el Foundry Armory Pack, que incluye el aspecto de armadura Classic 2001 Mark V, el aspecto de rifle de asalto Classic 2001, y los estilos Gilded Onyx para armadura y arma.

Las tres ediciones disponibles son:

Edición Estándar

Edición Premium Digital , que incluye -entre otras cosas- el libro de arte digital, el relato corto Halo: Hungry Buzzards de Troy Denning, y acceso anticipado desde el 23 de julio

, que incluye -entre otras cosas- el libro de arte digital, el relato corto de Troy Denning, y acceso anticipado desde el 23 de julio Edición de Coleccionista, que incorpora una estatua del Jefe Maestro, tres impresiones de arte y todo el contenido de la Edición Premium.

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