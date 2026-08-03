Ni Real de Catorce ni Tepoztlán: Este es el Pueblo Mágico de Veracruz que debes visitar en tus vacaciones

¿Planeas visitar un pueblito mágico en tus vacaciones de verano? No te lances a las mismas opciones, mejor atrévete a conocer un destino turístico que fusiona lo ancestral con hermosos paisajes que superan a Real de Catorce y Tepoztlán.

El Pueblo Mágico Zozocolco de Hidalgo es una de las mas bellas y económicas opciones que ofrece el estado de Veracruz. Te contamos todo lo que debes saber para que te lances este verano.

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¿Cuál es el Pueblo Mágico más bonito de Veracruz?

¿Habías escuchado de Zozocolco? Es probable que no, pues aunque se trata de una región llena de bellezas naturales, aún no es muy popular. Quizás, esta sea una de las bellezas extra de este Pueblo Mágico de Veracruz, que se encuentra a 4 horas de la CDMX y es ideal para viajar en pareja y disfrutar de privacidad y paisajes instagrameables.

En náhuatl, Zozocolco significa “En los cántaros de barro”. Se trata de un lugar ancestral que fue habitado por poblaciones totonacas, por lo que aún es posible percibir este bello lenguaje.

¿Qué hacer en Zozocolco de Hidalgo, Veracruz?

Este Pueblo Mágico, desde 2015, ofrece a sus visitantes una arquitectura colonial sorprendente combinada con aguas cristalinas, cascadas de ensueño, artesanías y una gastronomía exquisita. Algunos de los atractivos que puedes visitar en Zozocolco son los siguientes:

Aguas termales

Basílica

Cascada del Diablo

Cascada de Guerrero

Cascadas de Zozocolco

El Caliche

Iglesia San Miguel Arcángel

Poza “La Polonia”

Río Tehuantepec

Talleres para elaborar globos de cantoya

Templo de Santiago Apóstol

Si te gusta visitar los Pueblos Mágicos cuando se llevan a cabo las fiestas y festivales, te recomendamos las siguientes fechas en Zozocolco:

Semana Santa : Representación de la pasión.

: Representación de la pasión. La Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel : Del 24 septiembre al 2 octubre. Danzas y misticismo prehispánicos.

: Del 24 septiembre al 2 octubre. Danzas y misticismo prehispánicos. La Feria de la Purísima Concepción : El 8 de diciembre. Bailes de cristianos, guaguas, moros, negritos y voladores.

: El 8 de diciembre. Bailes de cristianos, guaguas, moros, negritos y voladores. Festival de Globos de Zozocolco: Del 11 al 13 de noviembre. Concurso de globos elaborados en papel china, llegan a medir más de 20 metros.

Aprovecha tus vacaciones y date la oportunidad de conocer nuevos Pueblos Mágicos de Veracruz este 2026.

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