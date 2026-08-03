Walmart lanza en promoción el celular Honor 200 con mochila incluida de regalo: ideal para el regreso a clases

Walmart tiene en promoción el Honor 200, un smartphone de gama media premium con 256 GB de almacenamiento, que incluye una mochila de regalo. El precio es de $10,499 pesos, ideal para quienes buscan un equipo nuevo antes del regreso a clases, previsto para fin de mes, según el calendario oficial.

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¿Cuánto cuesta el Honor 200 en Walmart y cómo pagarlo?

El Honor 200, en color verde, tiene un precio de $10,499 pesos en Walmart. La cadena de retail ofrece la opción de pago con hasta 8 plazos con Cashi + Aplazo, además de distintas opciones de meses sin intereses según la tarjeta bancaria.

Las opciones con la mayoría de las tarjetas son:

3 meses sin intereses: $3,499.67 al mes

al mes 6 meses sin intereses: $1,749.83 al mes

9 meses sin intereses: $1,166.56 al mes

12 meses sin intereses: $874.92 al mes

15 meses sin intereses: $699.93 al mes (exclusivo BBVA)

Walmart tiene en promoción el Honor 200 en color verde con mochila de regalo, una opción destacada antes del regreso a clases previsto para el 31 de agosto. Además del regalo incluido y las opciones de pago en diferido la tienda ofrece el artículo con envío en menos de 24 horas.

Honor 200 El Honor 200, en color verde, está en promoción en Walmart con mochila incluida. (Walmart)

¿Qué características tiene el Honor 200 disponible en Walmart?

El Honor 200 tiene pantalla OLED de 6.67 pulgadas, con resolución Full HD+ (2664 x 1200 píxeles) que “brinda una experiencia visual vibrante y clara”. Y, según la descripción del producto en la página oficial de Walmart, funciona con procesador Snapdragon 8 Gen 2.

El producto tiene una cámara trasera triple de 50MP + 50MP + 12MP y una cámara frontal de 16MP.

La batería del Honor 200 es de 5,200 mAh, con carga rápida de 66W que permite una carga completa en menos de una hora. El equipo tiene 8 GB de memoria RAM, corre con Android 14 y la interfaz Magic UI 7.0 y viene desbloqueado.

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