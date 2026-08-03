Adulto mayor derribado en carrera de Huamantla; estaba a punto de cruzar la meta | Indignante VIDEO

Un video fundido en las redes sociales ha provocado indignación entre los usuarios, luego de mostrar el momento en que un adulto mayor fue derribado durante una carrera atlética en Huamantla, Tlaxcala, cuando se encontraba a escasos metros de llegar a la meta.

Las imágenes muestran que el corredor avanzaba por el último tramo del recorrido cuando un hombre presuntamente integrante de la organización del evento, lo empuja de manera repentina, provocando que cayera al pavimento. El hecho géneró sorpresa entre los asistentes y rápidamente se volvió viral.

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¿Qué pasó durante la carrera en Huamantla?

De acuerdo con los videos compartidos por testigos en redes sociales, el incidente ocurrió en la zona de llegada de la competencia.

Diversas publicaciones señalan que el presunto organizador habría intentado despejar el paso para otros corredores, acción que terminó afectando al participante de edad avanzada.

Además, algunos asistentes aseguraron que no habría sido la única persona empujada durante el desarrollo de la carrera, aunque hasta el momento esta versión no ha sido confirmada por los organizadores ni por las autoridades.

😡¡Infeliz!



Durante la “Carrera de Colores” en Huamantla, #Tlaxcala, un adulto mayor fue derribado cuando estaba por cruzar la línea de llegada. El hecho quedó grabado en video pic.twitter.com/cT0FfAncH8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 3, 2026





¿Quién es el sujeto que derribó al adulto mayor en la carrera de Huamantla?

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente la identidad del hombre que aparece en el video, ni se ha dado a conocer si enfrentará alguna investigación o sanción por lo ocurrido, tampoco se ha emitido un posicionamiento oficial por parte de las organizadores de la carrera acerca del incidente, mientras que el estado de salud del adulto mayor no ha sido detallado públicamente.

Polémica en redes sociales por derribo de adulto mayor en carrera de Huamantla

En comentarios efectuados en “X”, un usuario identificado como ResidenteMX, señana que: “Si ese adulto mayor hubiera pagado la carrera, tendría número y no le hubiera sucedido eso. Pero es gente que considera que puede correr gratis, los organizadores siempre tienen que luchar con gente así. Las carreras cuestan, no se vale, se lo merecía si no pagó”.

En contra parte, la usuaria identificaca como “@Luisacaifan13″ en X, le responde: “Ah cabrón... Entonces cuando se hace eso las calles se vuelven exclusivas para la carrera?... Ojo, se puede correr más no ganar nada, las calles son vialidades públicas, que no chinguen. Haya pagado o no, tiene toda la libertad de correr ahí, si hay premio pues no se da y ya”.

El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales donde números sus usuarios exigen una explicación y piden que se revisen los protocolos de seguridad y organización en este tipo de competencias deportivas para evitar qué situaciones similares vuelvan a repetirse.

Mientras esclarecen los hechos, el video continúa circulando y reabre el debate acerca del trato que deben recibir todos los participantes en eventos deportivos, especialmente los adultos mayores.

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