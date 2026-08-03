GTA VI: los mejores accesorios para preparar tu PS5 y Xbox Series X antes del lanzamiento del 19 de noviembre

Grand Theft Auto VI llega el 19 de noviembre de 2026 exclusivamente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y la preparación técnica es tan importante como guardar la fecha. Rockstar Games confirmó oficialmente el lanzamiento tras dos retrasos, y millones de jugadores se preparan para cientos de horas en Vice City.

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Almacenamiento: la prioridad número uno para el GTA VI

El primer accesorio que debes considerar es una SSD M.2 de expansión. La PS5 ofrece aproximadamente 667 GB de espacio útil, mientras que Xbox Series X cuenta con poco más de 800 GB disponibles. GTA VI no ha revelado su tamaño final, pero los títulos de mundo abierto de Rockstar suelen superar los 100 GB.

Recomendaciones SSD para PS5:

WD_BLACK SN850P 2TB : SSD oficialmente licenciado para PS5 con velocidades de lectura de 7,300 MB/s, muy por encima del mínimo requerido de 5,500 MB/s. Disponible en capacidades desde 512 GB hasta 8 TB.

: SSD oficialmente licenciado para PS5 con velocidades de lectura de 7,300 MB/s, muy por encima del mínimo requerido de 5,500 MB/s. Disponible en capacidades desde 512 GB hasta 8 TB. Samsung 980 PRO con disipador 1TB/2TB : PCIe Gen 4.0 NVMe con velocidades de 7,000 MB/s, certificado para PS5 y con disipador de calor incluido.

: PCIe Gen 4.0 NVMe con velocidades de 7,000 MB/s, certificado para PS5 y con disipador de calor incluido. Crucial T500 1TB o 2TB: Mejor opción calidad-precio en 2026 con velocidades de 7,000 MB/s.

Para Xbox Series X|S:

La expansión de almacenamiento requiere tarjetas propietarias Seagate Storage Expansion Card o WD_BLACK C50, ya que los juegos de optimizados para Xbox Series deben instalarse en el SSD interno o en estas tarjetas específicas.

The Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition amplifies the deepest and most immersive GTA experience yet with an exclusive collection of premium vehicles, weapons, apparel, and action threaded across all aspects of Jason and Lucia’s story.



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Controladores: comodidad para maratones de juego

GTA VI no será un juego de fin de semana, sino una experiencia de meses. Los accesorios para controlador son esenciales:

Accesorios imprescindibles:

Fundas antideslizantes de silicona: Mejoran el agarre durante sesiones largas y protegen el control contra sudor, caídas y desgaste. Disponibles para DualSense de PS5 y controladores Xbox Series. Thumb grips (elevadores de palanca): Sets de 24 piezas en 12 colores que añaden textura y altura a los sticks analógicos, mejorando la precisión en apuntado y conducción. Anillos protectores para joysticks: Sellan la base de los sticks para evitar que entre polvo y causar drift, un problema común después de cientos de horas de juego.

Audio inmersivo: headsets recomendados

Aunque el artículo de referencia no especifica modelos, la preparación para GTA VI debe incluir audio de calidad para aprovechar:

PS5 : El audio Tempest 3D requiere headsets compatibles para máxima inmersión

: El audio Tempest 3D requiere headsets compatibles para máxima inmersión Xbox Series X|S: Headsets con spatial audio para escuchar cada detalle de Los Santos

Tu primera sesión en GTA VI

El día del lanzamiento, planifica 2-3 horas para:

Ajustar brillo, audio y subtítulos Completar misiones de apertura antes de explorar libremente Probar controles de conducción cuando el juego lo permita Revisar el mapa e identificar zonas clave Verificar guardado automático después de objetivos importantes

La inversión en accesorios antes del 19 de noviembre no es opcional si quieres vivir GTA VI sin frustraciones técnicas. El almacenamiento es la prioridad, seguido de comodidad en controladores y audio inmersivo.

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