El celular Samsung hecho con IA en forma de corazón que se volvió viral y estalló las redes sociales: “Puede que todo cambie después de este video”

Un video de un supuesto celular Samsung con forma de corazón se volvió viral en redes sociales, acumulando millones de reproducciones y comentarios. No obstante, el dispositivo no existe: se trata de un clip generado con inteligencia artificial, pero que generó entusiasmo entre los usuarios de internet.

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¿Qué muestra el video viral del celular Samsung con forma de corazón?

El clip muestra a una persona retirando el plástico protector de un celular con forma de corazón dentro de una tienda, con la marca Samsung visible en el dispositivo. Luego, muestra cómo la persona navega entre las aplicaciones del aparato.

El video se difundió en X e Instagram, acumulando miles de likes y compartidos.

Según el medio Mashable, el video fue publicado originalmente en Instagram por la cuenta @tanu_mobile, que se dedica a compartir videos generados con IA de productos tecnológicos fantásticos.

La misma cuenta también publicó, en los días previos, otros videos de celulares con forma de corazón, pero con las marcas Apple y Vivo. Ninguno de estos clips aclara explícitamente que fueron hechos con inteligencia artificial, aunque algunas descripciones sí los califican como “fanmade” (hechos por fans). @tanu_mobile también reconoció que un video anterior de un celular Samsung con forma de corazón, publicado semanas atrás, había sido generado con IA.

Pero, a pesar de no ser real, el diseño innovador ilusionó a muchos usuarios de redes sociales, que sugirieron que al ver este video todo podría cambiar y el equipo de producción de Samsung podría empezar a pensar en esa dirección.

+📱|| New Samsung Heartshape S27 Ultra made with AI. pic.twitter.com/hI3Hb36sLP — V+ (@v20e26e) July 26, 2026

¿Cómo saber si un video de un celular es falso o generado con IA?

El video viral del celular Samsung tiene varias señales que delatan que fue generado con inteligencia artificial. El logo de Samsung, que aparece reflejado en la pantalla del dispositivo, está mal escrito, y los nombres de las aplicaciones se ven distorsionados. Además, algunos íconos de apps corresponden a Teléfono, Notas y Calendario de iOS, aplicaciones que no usa esta marca, ya que sus equipos funcionan con sistema operativo Android.

En el caso del video del celular Vivo con forma de corazón, publicado por la misma cuenta, el uso de IA generativa es aún más evidente: la ropa de una mujer que aparece en el clip cambia repentinamente a un atuendo completamente distinto.

Samsung ha innovado recientemente en el diseño de sus equipos, por ejemplo con el Galaxy Z Fold 8, un plegable más corto de lo habitual. Sin embargo, no hay ningún reporte de que la marca esté explorando formas más novedosas, como la de un corazón.

Aunque el celular con forma de corazón no sea real, el caso sirve como recordatorio para mantener el escepticismo al navegar por redes sociales, sobre todo por la creciente presencia de videos generados con inteligencia artificial. La recomendación es cuestionar productos nuevos y llamativos antes de dejarse llevar por la emoción y atender a las fuentes oficiales.

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